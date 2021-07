Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft lang geëxperimenteerd met krediet en verschillende methoden geprobeerd voor gebruikers om voor dingen te betalen. Onlangs heeft het de Apple Card aangeboden. Hiermee kunnen gebruikers ook Apple-apparaten kopen tegen renteloze maandelijkse betalingen met hun Apple Card. Nu, zelfs als je je niet hebt aangemeld voor Apple Card, kun je misschien "nu kopen, later betalen" op het tabblad van Apple.

Volgens Bloomberg werkt Apple samen met Goldman Sachs om een Affirm- of Klarna-achtige ervaring te bieden bij elke Apple Pay-transactie - geen Apple Card vereist. Dus in plaats van de volledige aankoopprijs vooraf te betalen, kunt u in de loop van de tijd mogelijk in termijnen betalen. Dit wordt allemaal ingebakken in Apple Pay, en dus in honderden miljoenen Apple-apparaten wereldwijd.

U betaalt in vier renteloze termijnen over twee weken als u kiest voor "Apple Pay in 4", aldus het rapport, of u kunt rente betalen over meerdere maanden als u kiest voor "Apple Pay Monthly Termions". Er is geen kredietcontrole, en sommige abonnementen hebben niet eens late vergoedingen.Het is onduidelijk hoeveel rente Apple in rekening zal brengen, laat staan wanneer het bedrijf de dienst zal lanceren.

Hoewel je misschien je neus optrekt bij de gedachte vast te zitten in de schulden, vooral bij Apple, zal de mogelijkheid om goederen te kopen met een betalingsplan waarschijnlijk een zeer welkome functie zijn voor mensen over de hele wereld die van salaris naar salaris leven en het moeilijk vinden om de initiële kosten van spullen te slikken, of het nu Apple-apparaten zijn of zelfs zoiets als een grasmaaier bij Home Depot.

Meer flexibele betalingsopties zijn iets waar veel consumenten naar verlangen, en Apple is zich daar blijkbaar goed van bewust.

