(Pocket-lint) - Apple heeft onlangs een nieuwe iCloud+-abonnementsservice geïntroduceerd met eenVPN-achtige functie genaamd Private Relay. Hier is alles wat u erover moet weten.

Op een willekeurige dag kunt u verschillende netwerken gebruiken om op internet te surfen, of het nu gaat om internet in uw eigen huis of openbare wifi terwijl u onderweg bent. Achter de schermen kunnen netwerkproviders en websites uw identiteit en browsegeschiedenis combineren om gedetailleerde profielen over u te maken. Om je identiteit en privacy online te beschermen (met name via de Safari-browser), biedt Apple nu Private Relay aan via iCloud+.

Met Private Relay kun je door Safari bladeren op wat Apple omschreef als "een nog veiligere en persoonlijkere manier". Het zorgt ervoor dat het verkeer dat uw apparaat verlaat versleuteld is - zodat niemand het kan onderscheppen en lezen - en het plaatst al uw verzoeken via twee afzonderlijke internetrelais. Het zijn behoorlijk geeky dingen, maar het eindresultaat is dat niemand, inclusief Apple, kan zien wie je bent of welke sites je bezoekt. Het doet dit zonder ook de prestaties te beïnvloeden.

Met andere woorden, Private relay is het ingebouwde virtuele privénetwerk van Safari.

Het punt is dat Apple heel voorzichtig is geweest om Private Relay geen VPN te noemen. Dat komt omdat het niet zo boordevol functies is als een typische VPN. Je kunt Private Relay bijvoorbeeld niet gebruiken om te geo-hoppen en Netflix Canada te kijken in de VS. Het kan echter al uw verbindingen versleutelen, inclusief eventuele oudere verbindingen die geen HTTPS gebruiken, om uw echte IP-adres te verbergen. Het voorkomt ook dat iemand, zelfs Apple, weet wie je bent en waar je verbinding mee maakt op internet.

Met Private Relay kunt u uw IP-adreslocatie kiezen. U kunt uw "algemeen IP-adres" kiezen (zodat websites u nog wat locatiegegevens kunnen geven), of u kunt een IP-adres ergens in uw land en tijdzone kiezen (voor meer anonimiteit, maar minder op maat gemaakte online inhoud). Dat betekent dat Private Relays nog steeds uw geschatte bestaande geografische locatie gebruikt, dus u kunt niet geo-hoppen en deze gebruiken voor andere VPN-activiteiten, zoals het streamen van Netflix-inhoud vanuit een ander land.

Private Relay is echter eigenlijk veiliger dan een traditionele VPN. Apple verdoezelt uw identificerende IP-adresinformatie en stuurt deze vervolgens naar een tweede server om een tijdelijk IP-adres toe te wijzen, wat betekent dat uw informatie twee keer wordt gemaskeerd en noch Apple, het externe relaisbedrijf dat het gebruikt, noch de website die u bezoekt kan volg je.

Om te beginnen is het in sommige landen niet beschikbaar vanwege "regelgevingsbeperkingen". Vanaf juli 2021 zijn die landen China, Wit-Rusland, Colombia, Egypte, Kazachstan, Saoedi-Arabië, Zuid-Afrika, Turkmenistan, Oeganda. Ook werkt Private Relay alleen met Safari, waardoor het veel beperkter is dan andere VPN-services, omdat je het in geen enkele browser of app kunt gebruiken.

U hebt een Apple-apparaat nodig met iOS 15, iPadOS 15 of macOS Monterey. U moet zich ook abonneren op een iCloud-abonnement. Als je dat allemaal hebt, kun je Private Relay inschakelen.

Ga naar Instellingen > Apple ID > iCloud > Privérelais Schakel privé relais in

Ga naar Systeemvoorkeuren > Apple ID > iCloud Vink het vakje Privé-relay aan.

Private Relay is inbegrepen als gratis add-on voor iCloud+-abonnees.

Met iCloud+ krijg je toegang tot basisfuncties van iCloud - zoals Fotos, Back-up en iCloud Drive - plus premiumfuncties, zoals Private Relay.

Deze nieuwe functies zijn beschikbaar voor alle iCloud-abonnees en alle iCloud+-abonnementen kunnen worden gedeeld met mensen in dezelfde Family Sharing-groep. Apple verandert ook de prijzen van iCloud niet, waardoor je je afvraagt waarom het bedrijf een nieuwe "iCloud+"-naam heeft bedacht als het hetzelfde kost als iCloud en gewoon nieuwe functies voor iedereen toevoegt.

U kunt meer te weten komen over iCloud+ in onze aparte handleiding:

Welnu, iCloud-abonnees zullen in de herfst van 2021 worden geüpgraded naar iCloud+ wanneer iOS 15, iPadOS 15 en macOS Monterey beschikbaar komen. Wanneer dat gebeurt, kunt u Private Relay gebruiken