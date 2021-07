Hoe Apple TV+ of andere Apple-abonnementen op te zeggen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als u een van de vele mensen bent die profiteerde van een gratis abonnement op Apple TV+ toen u een Apple-apparaat kocht, vragen velen zich nu af hoe u dat abonnement kunt opzeggen.

De aanpak zal verschillen, afhankelijk van het apparaat dat je hebt, maar we zijn hier om je door alle opties te leiden.

Ten eerste is het vermeldenswaard dat je abonnementen niet kunt annuleren via je Apple-account in een browser via iCloud - ze zitten in de specifieke apps waar ze betrekking op hebben.

Als je Apple TV+ wilt opzeggen, kun je dat vinden op tv.apple.com . Als u bent aangemeld, klikt u op het accountpictogram rechtsboven, selecteert u instellingen en scrolt u naar de onderkant van de pagina waar u uw abonnement ziet.

Je kunt dit doen op elk apparaat met een browser, dus je kunt het doen op pc, Mac, Android-telefoons en al het andere. Hetzelfde geldt ook voor Apple Music via music.apple.com en voor veel mensen zal dit de eenvoudigste en gemakkelijkste optie zijn als je die abonnementen gewoon wilt opzeggen.

Voor degenen die een iPhone of iPad gebruiken, zijn de zaken beter georganiseerd en heb je op verschillende manieren toegang tot je abonnementen.

In dit geval kun je je afmelden via de App Store of in de Apple TV+ app. Beide zijn hetzelfde, omdat het onder uw accountinstellingen staat.

Open gewoon een van beide apps, tik op het accountpictogram rechtsboven en beheer vervolgens de abonnementen. Je ziet waar je voor betaalt, dus je kunt doorklikken en annuleren.

Op de Mac heb je een aantal opties omdat je weer talloze routes hebt naar je Apple account en dan de abonnementen die je hebt. U kunt desgewenst gewoon de bovenstaande browseropties gebruiken.

Apple zal je meestal doorverwijzen naar Apple Music, een kater uit de tijd dat iTunes alles was (inderdaad, van Apples eigen helppaginas is er een link die zal proberen om Muziek te openen om dit te doen), maar je hebt ook toegang tot je abonnementen in de App Winkel. Dit is hetzelfde instellingenvenster als wanneer u uw Apple ID-account opent via de Systeemvoorkeuren - dus het is gemakkelijker om gewoon rechtstreeks naar de App Store te gaan.

Open de App Store en tik op je icoon linksonder en vervolgens op "bekijk informatie" bovenaan de volgende pagina. Scrol omlaag naar Beheren en je ziet Abonnementen - waar je kunt doorklikken om te annuleren wat je maar wilt.

De eenvoudigste methode is om de browsermethode te gebruiken zoals hierboven beschreven, anders zal Apple u doorverwijzen naar uw accountabonnementen in de Muziek-app (voorheen iTunes).

Als dit is geïnstalleerd, prima, maar als dat niet het geval is, wilt u het niet installeren om alleen een abonnement te verwijderen en vervolgens de app opnieuw te verwijderen, dus gebruik de browsermethode.

