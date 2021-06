Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Tijdens WWDC 2021 introduceerde Apple een nieuwe functie voor de Mac. Nou, technisch gezien is het ook voor de iPad, maar het zal worden ingeschakeld met de macOS Monterey-software-update. Met de naam Universal Control kun je meerdere Apple-apparaten bedienen, zoals een iMac, MacBook en iPad, allemaal met hetzelfde toetsenbord en dezelfde muis. Dit is wat u moet weten.

Apple werkt zijn continuïteitssysteem bij met Universal Control. Het laat je werken met één muis en toetsenbord en schakelen tussen Mac en iPad voor een naadloze ervaring, geen installatie vereist. U kunt inhoud tussen apparaten slepen en neerzetten, waarbij uw muis over al hun schermen beweegt alsof ze zijn vastgebonden.

Universal Control zal beschikbaar zijn wanneer macOS Monterey en iPadOS 15 in de herfst van 2021 voor consumenten worden uitgerold. Momenteel zijn de ontwikkelaarsbètas van die software-updates beschikbaar om te testen en de openbare bètas komen deze zomer aan. We raden u echter aan te wachten tot macOS Monterey en iPadOS 15 later dit jaar officieel worden uitgerold voordat u Universal Control daadwerkelijk op al uw Apple-apparaten gebruikt, om er zeker van te zijn dat ze vrij zijn van bugs of glitches.

Aangezien Universal Control nog niet officieel beschikbaar is (hoewel je het kunt testen in de Monterey-ontwikkelaarsbèta), kan alles wat hieronder wordt beschreven veranderen.

Apple demonstreerde Universal Control tijdens WWDC 2021. Apple SVP van Software Engineering Craig Federighi liet zien hoe hij Universal Control kon gebruiken om de laatste hand te leggen aan een Procreate-illustratie op zijn iPad en vervolgens naar een presentatie op zijn MacBook te gaan. Het enige wat hij deed was zijn iPad naast zijn Mac neerleggen. Zonder enige andere instelling raakte Federighi zijn MacBook-trackpad aan en bewoog de cursor naar zijn iPad, waarna de iPad hem automatisch herkende. Netjes!

Hoewel Apple zei dat er geen installatie vereist is, moeten uw Apple-apparaten vermoedelijk zijn geregistreerd met dezelfde Apple ID en op hetzelfde netwerk worden uitgevoerd. We vermoeden ook dat de mogelijkheid om Universal Control uit te schakelen ook wordt begraven onder uw Continuïteitsinstellingen. We laten het je weten als we meer weten.

Tijdens Federighis presentatie sprong zijn MacBook-cursor volledig van zijn laptop naar het scherm van de iPad. Hij zou dan de cursor kunnen gebruiken om de tablet te besturen.

Amazon US Prime Day-deals 2021: hier brengen we je alle grote Prime Day-deals van Amazon US Door Maggie Tillman · 3 juni 2021 · Amazon Prime Day 2021 vindt plaats op 21-22 juni.

Hij demonstreerde ook het moeiteloos heen en weer bewegen van de cursor tussen de twee apparaten. Nogmaals, met alleen zijn MacBook-trackpad, klikte en sloot hij een Procreate-document op zijn iPad en veegde om terug te keren naar het startscherm van zijn iPad. Hij veegde zelfs tussen paginas met apps. Federighi kon zijn iPad ook bedienen met het ingebouwde toetsenbord van de MacBook. Hij opende Spotlight en typte vervolgens Notes om die app te openen. Vervolgens gebruikte hij het tabblad Commando om terug te schakelen naar Procreate.

Ten slotte liet Federighi zien hoe hij bestanden tussen apparaten kon slepen en neerzetten. Hij nam een tekening in Procreate op zijn Pad en begon een keynote op zijn Mac.

Een van de coolste onderdelen van Universal Control is dat je het met meerdere Macs en iPads kunt gebruiken - niet slechts met twee. Tijdens Federighis presentatie liet hij zien hoe Universal Control tegelijk op een iMac, MacBook en iPad kan werken. Met behulp van het toetsenbord en het trackpad van de MacBook bestuurde hij zijn nabije iMac. Hij schakelde ook over op het gebruik van het toetsenbord en de muis van de iMac. Daarmee sleepte hij een tekstafbeelding in Procreate op zijn iPad over alle drie de apparaten naar Final Cut op zijn iMac.

U kunt Universal Control gebruiken op elke Mac met macOS Monterey en op elke iPad met iPadOS 15. Raadpleeg onze handleidingen om te zien of uw apparaten hiervoor in aanmerking komen:

Pocket-lint heeft functieoverzichten op macOS Monterey en iPadOS 15. Apple heeft hier ook een persbericht waarin Universal Control wordt beschreven.

Geschreven door Maggie Tillman.