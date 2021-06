Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Tijdens WWDC 2021 kondigde Apple enkele verbeteringen aan voor Apple ID en iCloud. Met een van die verbeteringen, Account Recovery, kunt u weer toegang krijgen tot uw account als u ooit uw wachtwoord vergeet of wordt buitengesloten. Apple belooft dat het veilig, eenvoudig in te stellen en snel te gebruiken is.

Dit is wat u moet weten.

Accountherstel is een nieuwe functie voor uw Apple ID-account. Hiermee heb je nu de mogelijkheid om mensen die je vertrouwt, zoals familie en vrienden, toe te voegen aan een lijst met contactpersonen voor herstel. Ze krijgen nooit toegang tot uw account. Maar als u ooit uw wachtwoord vergeet, kunt u ze bellen om een "Herstelcode" te krijgen, die u vervolgens op uw apparaat zou invoeren om toegang te krijgen tot uw account.

Accountherstel en de mogelijkheid om herstelcontacten in te stellen, zijn beschikbaar wanneer iOS 15 , iPadOS 15 en macOS Monterey in de herfst van 2021 beschikbaar komen voor consumenten. deze zomer aankomen. U zult echter waarschijnlijk willen wachten tot ze later dit jaar officieel worden uitgerold, om er zeker van te zijn dat ze vrij zijn van grote bugs en glitches voordat u Account Recovery gaat gebruiken.

Aangezien Account Recovery nog niet beschikbaar is voor consumenten (hoewel je het kunt testen in de bètaversie van iOS 15 voor ontwikkelaars), is alles hieronder onderhevig aan verandering.

Voordat u Accountherstel instelt, moet u ervoor zorgen dat al uw Apple-apparaten zijn geregistreerd met uw Apple ID en de nieuwste versie van iOS, iPadOS en macOS gebruiken.

De mensen die u kiest om herstelcontact te zijn, moeten ouder zijn dan 13 jaar en ouder zijn en een Apple-apparaat hebben.

Ga naar Instellingen. Klik op je Apple ID De eerste optie op het scherm Instellingen. Selecteer Wachtwoord en beveiliging. Ga naar de optie Accountherstel en selecteer deze. Selecteer Herstelcontact toevoegen. Ontgrendel deze optie met Face ID. Of ontgrendel het met uw standaard ontgrendelingsoptie. Voer uw Apple ID-wachtwoord in. Volg de instructies op het scherm.

U kunt meer dan één contactpersoon toevoegen. Vermoedelijk moeten ze toestemming geven en de uitnodiging van hun Apple-apparaat accepteren om uw officiële herstelcontact te zijn. Op een bepaald moment moet u telefonisch of persoonlijk een goedkeuringscode aan uw herstelcontactpersoon verstrekken om hun identiteit te verifiëren.

Zodra uw herstelcontacten zijn ingesteld, moet u op elk moment wanneer u toegang wilt krijgen tot uw Apple ID-account - zeg dat u uw wachtwoord bent vergeten of wordt buitengesloten - uw vertrouwde persoon bellen en een herstelcode aanvragen bij hen. Apple moet nog aangeven hoe ze deze code kunnen vinden en aan je kunnen leveren. We vermoeden dat je iets moet activeren vanuit het gedeelte Accountherstel in je app Instellingen, maar dat is niet helemaal duidelijk.

We updaten je als we meer weten.

Wanneer uw herstelcontactpersoon u de herstelcode bezorgt, zei Apple vervolgens "volg de instructies op uw scherm om weer toegang te krijgen". Nogmaals, het is niet helemaal duidelijk hoe je apparaat weet dat je klaar bent om een code in te voeren, tenzij je die op de een of andere manier hebt geactiveerd. Pocket-lint is hier nog niet aangekomen, omdat de functie zich momenteel in de bètafase bevindt.

Wij ook! Pocket-lint is van plan deze handleiding bij te werken zodra we de laatste informatie hebben over hoe accountherstel werkt.

Geschreven door Maggie Tillman.