Wat is Apple Live Text en hoe werkt het op je fotos?

(Pocket-lint) - Tijdens WWDC 2021 introduceerde Apple een nieuwe manier om te profiteren van tekst in fotos, of het nu fotos zijn van plaatsen die je hebt bezocht of je handgeschreven notities. De functie heet Live-tekst. Het is systeembreed en werkt op al je Apple-apparaten. Dit is wat u moet weten.

Live Text maakt gebruik van intelligentie op het apparaat en diepe neurale netwerken om informatie of tekst te ontgrendelen die in uw fotos is vastgelegd. Het idee is dat je aantekeningen kunt kopiëren van een afbeelding van een whiteboard van je vergadering, of een nummer kunt bellen van een restaurantmenu waar je vorige week een foto van hebt gemaakt. Er zijn verschillende toepassingen waarbij Live Text u kan helpen snel te vinden wat u zoekt en meer te ontdekken in uw fotos.

Apple demonstreerde Live Text op WWDC 2021 en gaf een paar voorbeelden van hoe je de functie in je dagelijks leven kunt gebruiken, zoals:

Apple gaf het voorbeeld van notities op een whiteboard - je kunt gewoon je iPhone eruit halen, een foto van het whiteboard maken en er verschijnt een indicator in de rechterbenedenhoek. Wanneer u erop tikt, wordt de tekst gemarkeerd en kunt u normale tekstselectiegebaren gebruiken om deze te kopiëren. Van daaruit kunt u overschakelen naar uw Notes-app of Mail-app en de tekst plakken om op te slaan voor later of te delen met anderen. Handig toch?

Live Text werkt op fotos die u op dat moment maakt en op fotos in uw bibliotheek. Apple gebruikte het voorbeeld van een foto van een vriend in een restaurant met woorden zichtbaar op de achtergrond op een gebouw. Met Live Text kun je die tekst eenvoudig selecteren en vervolgens Opzoeken selecteren uit de beschikbare opties die verschijnen om meer te weten te komen, waaronder welk restaurant wordt afgebeeld, wat het serveert en waar het zich bevindt.

Stel nu dat u een foto van een vriend ontvangt in de Berichten-app. Live Text werkt ook op die afbeeldingen. Aan de hand van een ander voorbeeld van een foto waarop het nummer van een restaurant op de achtergrond te zien is, zei Apple dat je eenvoudig op het nummer kunt inzoomen, op de Live Text-indicator kunt tikken en dan wordt de tekst onmiddellijk herkend met een link. Tik erop en je kunt die plaats bellen.

Naast het kunnen manipuleren en gebruiken van tekst in fotos, zei Apple dat je Live Text ook kunt gebruiken om informatie over herkende objecten en scènes op te zoeken. Tik gewoon op een foto en je kunt informatie opzoeken zoals het ras van een hond of het type bloem. Live Text werkt ook voor kunstboeken, natuur, huisdieren en oriëntatiepunten. We vermoeden dat Apple in de loop van de tijd ook zal blijven toevoegen aan wat Live Text kan doen.

Live Text ondersteunt alle soorten fotos die u maakt, naar u wordt verzonden of opgeslagen in uw Fotos-bibliotheek, en het werkt ook op het hele systeem van Apple, wat betekent dat u het kunt gebruiken met schermafbeeldingen, Quick Look en zelfs fotos op internet .

Live Text zal beschikbaar zijn op zowel de iPhone als de iPad en de Mac. Dat gezegd hebbende, beweren sommige rapporten dat Live Text op iPhone en iPad alleen werkt op modellen met de A12 Bionic-chip of beter, wat betekent dat je Apple-apparaten vanaf 2018 nodig hebt om het te gebruiken.

Bij de lancering ondersteunt Live Text zeven talen: Engels, Chinees (eenvoudig en traditioneel), Frans, Italiaans, Duits, Spaans en Portugees.

Live Text zal beschikbaar zijn wanneer iOS 15 , iPadOS 15 en macOS Monterey in de herfst van 2021 voor consumenten beschikbaar komen. U zult echter waarschijnlijk willen wachten tot ze later dit jaar officieel worden uitgerold voordat u ze en Live Text gebruikt, om er zeker van te zijn dat ze vrij zijn van grote bugs en glitches.

