(Pocket-lint) - U bewaart waarschijnlijk veel informatie op uw Apple-apparaten en in iCloud. Misschien wilt u zelfs dat vrienden of dierbaren toegang hebben tot uw gegevens en geliefde herinneringen nadat u weg bent.

Als dat het geval is, kun je Digital Legacy gewoon instellen. Hier is hoe.

Op WWDC 2021 heeft Apple een nieuw programma aangekondigd dat wordt geleverd met iOS 15 , iPadOS 15 en macOS Monterey. Met de naam Digital Legacy kunt u in feite uw informatie doorgeven aan familie en vrienden als u overlijdt. U kunt verouderde contacten aan uw account toevoegen. Dus als je weg bent, kunnen ze gewoon om toegang vragen, waarna je gegevens worden overhandigd.

De mogelijkheid om Legacy Contacts toe te voegen zal beschikbaar zijn wanneer iOS 15 , iPadOS 15 en macOS Monterey in de herfst van 2021 beschikbaar komen voor consumenten. Momenteel zijn de ontwikkelaarsbètas van die software-updates beschikbaar om te testen en de openbare bètas komen deze zomer aan . U zult echter waarschijnlijk willen wachten tot ze later dit jaar officieel worden uitgerold, om er zeker van te zijn dat ze vrij zijn van grote bugs.

Aangezien Digital Legacy nog niet beschikbaar is voor consumenten (en iOS 15 , iPadOS 15 en macOS Monterey ook niet) , is het proces voor het inschrijven voor het programma en het toevoegen van een Legacy Contact niet duidelijk. Apple zorgde niet voor een demo tijdens WWDC 2021, maar liet wel een paar screenshots zien, waaruit we bepaalde details kunnen opmaken. We hopen de functie binnenkort te testen in de bètaversie van iOS 15 voor ontwikkelaars.

Apple zei dat je een Legacy Contact vanaf je iPhone kunt toevoegen. Vermoedelijk zal deze functie ergens in de app Instellingen worden begraven, mogelijk onder het gedeelte Apple ID. Van daaruit kunt u meerdere mensen toevoegen die u vertrouwt om na uw overlijden toegang te krijgen tot de gegevens in uw account. Hoewel het nog niet duidelijk is hoe je Legacy Contacts kunt toevoegen, lijkt het erop dat je volwassenen en kinderen kunt toevoegen.

We veronderstellen dat degene die wordt toegevoegd als een Legacy Contact eerst toestemming moet geven en de uitnodiging moet accepteren voordat ze officieel worden toegevoegd.

Apple toonde het Legacy Contact-scherm op iOS, maar dat scherm is mogelijk ook beschikbaar op andere Apple-apparaten. Het bedrijf zei tenslotte dat je toegang hebt tot de gegevens van je geliefde via iCloud.com of vanaf hun iPhone, iPad en Mac.

Als u een Legacy-contactpersoon bent geweest, zei Apple dat u toegang tot hun gegevens kunt aanvragen via Digital Legacy. Nogmaals, het is nog niet bekend hoe dit zal werken. Vermoedelijk doe je het vanaf je eigen iPhone of Apple-apparaat - mogelijk ergens via Instellingen of iCloud. Apple zei echter dat je een kopie van een overlijdensakte moet overleggen om daadwerkelijk toegang te vragen.

Zodra uw verzoek is goedgekeurd, zei Apple dat het activeringsslot op het Apple-apparaat van uw geliefde zal worden verwijderd en dat u vervolgens toegang kunt krijgen tot hun persoonlijke gegevens op icloud.com of een kopie kunt downloaden van privacy.apple.com. Op een iOS-apparaat of iPadOS-apparaat kunt u zelfs hun gegevens herstellen vanaf een iCloud-back-up. Je hebt ook toegang tot hun iCloud-gegevens op een Mac.

Het lijkt erop dat je toegang hebt tot de iCloud-gegevens en Apple ID-accountgegevens van je geliefde. Dit omvat zaken als Fotos, Notities en Mail. Maar je hebt geen toegang tot hun betalingsinformatie, abonnementen, gelicentieerde media of gegevens die zijn opgeslagen in Keychain. Nogmaals, al deze gegevens zijn toegankelijk via internet of vanaf Apple-apparaten, dus je hebt opties.

Nee, zodra je toegang hebt aangevraagd, geeft Apple je een vervaldatum. Na die datum worden hun account en gegevens verwijderd. Het zal interessant zijn om te zien of Apple je makkelijke manieren biedt om dingen zoals fotos over te zetten voordat ze voorgoed verdwenen zijn.

Wij ook! Pocket-lint is van plan deze handleiding bij te werken zodra we de laatste informatie hebben over hoe Digital Legacy werkt.

Geschreven door Maggie Tillman.