Apple Podcasts krijgen op 15 juni een betaalde abonnementsservice

(Pocket-lint) - Apple Podcasts zou iets eerder dit jaar een interessante update krijgen, waardoor makers van inhoud konden betalen voor abonnementen op premium-versies van hun podcasts.

Die verandering werd een beetje vertraagd, maar wordt nu gelanceerd op 15 juni, volgens e-mails die door Apple naar podcasters zijn gestuurd, dus alles zou zeer binnenkort live moeten gaan.

De grote verandering voor gebruikers is de komst van een nieuwe "abonneer"-knop in hun app voor die podcasts die wel profiteren en nieuwe niveaus bieden.

Betaalde bonussen kunnen het verwijderen van advertenties uit de luisterervaring of vroege toegang tot afleveringen omvatten, en er is een beetje speelruimte voor wat er mogelijk wordt aangeboden.

In tegenstelling tot Spotify is dit ook allemaal een in-app-aankoop met één tik, waardoor het heel eenvoudig wordt om betaalde abonnementen aan je luisterlijsten toe te voegen, dus het zal interessant zijn om te zien hoe succesvol de toevoeging is.

Het is een ander teken dat de oorlog om podcast-overheersing misschien een beetje een achtergrondfactor is geworden, maar nog steeds volop aan de gang is, aangezien Spotifys eigen premium abonnementssysteem ook vrij nieuw is gelanceerd.

