(Pocket-lint) - Op WWDC 2021 heeft Apple een nieuwe systeembrede Berichten-functie aangekondigd die is ontworpen om inhoud die eerder met u is gedeeld weer te geven. Met de toepasselijke naam Shared with You, werkt het bij de lancering met zes verschillende Apple-apps, zoals Apple News. Het is bedoeld om het voor u gemakkelijker te maken om dingen die vrienden en familie u in Berichten sturen, zoals artikelen, opnieuw te bekijken.

Het is het gemakkelijkst om Gedeeld met jou te zien als een Apple Berichten-functie die een nieuw gedeelte Gedeeld met jou creëert in de Apple Photos-app, Apple Music-app, Apple News-app, Safari-app, Apple Podcasts-app en Apple TV-app. Alle inhoud die in Berichten met u wordt gedeeld, wordt in deze Apple-apps weergegeven onder Gedeeld met u voor snelle en gemakkelijke toegang.

Als een vriend je een foto, afspeellijst, artikel, site, podcast of film in Berichten stuurt, zie je dat materiaal in de "Gedeeld met jou"-secties van je Apple-apps verschijnen. Zo verschijnen gedeelde fotos in de Fotos-app, en afspeellijsten verschijnen in de Muziek-app, en artikelen verschijnen in de Nieuws-app, enzovoort. Het is eenvoudig.

Tijdens een demo van Shared with You liet Apple zien dat het gedeelte Shared with You verschijnt op het tabblad Nu luisteren van de Apple Music-app. Van daaruit kun je eenvoudig een gedeelde afspeellijst afspelen en zelfs toevoegen aan je bibliotheek.

In de Fotos-app staat Gedeelde inhoud op het tabblad Voor jou, evenals onder Uitgelichte fotos en herinneringen. Fotos die met u zijn gedeeld, worden ook automatisch toegevoegd aan uw bibliotheek. Interessant is dat Apple zei dat Fotos slim genoeg is om de fotos over te brengen waar je "echt om geeft" - dus je hoeft je geen zorgen te maken over screenshots of memes-rommel.

Wat betreft de tv-app, deze heeft een rij Gedeeld met jou. Dit heeft alle films en shows die je vrienden hebben gedeeld in Berichten.

Apple heeft geen demos gegeven van hoe Shared with You zal werken in Apple News, Safari of Podcasts, maar je kunt ervan uitgaan dat ook zij allemaal gemakkelijk te herkennen "Shared with You"-secties zullen hebben met inhoud die je hebt ontvangen in Berichten.

Nee. Apple zei ook dat je snel inhoud in Berichten kunt vastzetten om het in Gedeeld met jou te verheffen. Netjes.

Shared with You zal beschikbaar zijn in Berichten en zal werken met de apps van Apple wanneer iOS 15 , iPadOS 15 , tvOS 15 en macOS Monterey later dit jaar worden uitgebracht. Momenteel zijn ontwikkelaarsbètas van die updates beschikbaar om te testen en de openbare bètas komen deze zomer aan. Maar u zult waarschijnlijk willen wachten tot ze later dit jaar officieel worden uitgerold.

Aangezien Shared with You nog niet officieel beschikbaar is voor consumenten, kan alles wat hier wordt beschreven veranderen.

