Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Tijdens WWDC 2021 kondigde Apple een enorme update aan voor FaceTime in een poging om het beter te laten concurreren met Zoom en andere videobeldiensten die het afgelopen jaar zijn geëxplodeerd. Als onderdeel van die update introduceerde het een nieuwe functie, SharePlay genaamd, die FaceTime in feite verandert in een watch party-service. Dit is wat u moet weten.

Wanneer u een FaceTime-gesprek voert, kunt u met SharePlay muziek in uw gesprek opnemen voor een gedeelde luisterervaring, films en tv-programmas synchroon met uw vrienden bekijken terwijl u realtime gesprekken voert, en uw scherm delen. Bij de lancering werkt het met veel apps van derden, waaronder TikTok, zodat je allerlei soorten inhoud in je FaceTime-gesprekken kunt opnemen.

SharePlay is beschikbaar in de nieuwe FaceTime-app, die later dit jaar officieel wordt uitgerold met de software-updates voor iOS 15 , iPadOS 15 en macOS Monterey. Momenteel zijn ontwikkelaarsbètas van die updates beschikbaar om te testen en de openbare bètas komen deze zomer aan. Maar u zult waarschijnlijk willen wachten tot ze later dit jaar officieel worden uitgerold.

Er zijn drie belangrijke dingen die u kunt doen met SharePlay: samen luisteren, samen kijken en uw scherm delen.

Stel dat u een FaceTime-videogesprek voert met een vriend en u praat over een nummer of album waar u van houdt. Met SharePlay kun je direct en eenvoudig beginnen met het afspelen van de muziek die je bespreekt. Het enige wat u hoeft te doen is de Apple Music-app openen, het nummer of album zoeken, op play drukken en ervoor kiezen om samen te luisteren. De muziek start synchroon voor iedereen in het gesprek.

Het beste is dat iedereen die aan het bellen is, nummers aan een wachtrij kan toevoegen en vervolgens afspeelknoppen kan delen, zoals pauzeren of overslaan.

Wanneer u een FaceTime-gesprek voert, kunt u SharePlay gebruiken om een kijkfeestje te starten, of wat Apple een Gedeelde inhoud-ervaring noemt. Open gewoon de tv-app of een streaming-app en druk op play. Jij en je vrienden kunnen dan synchroon kijken.

Aangezien SharePlay systeembreed werkt op Apple-apparaten, kun je de streaming-app verlaten en vervolgens een andere app openen om bijvoorbeeld afhaalmaaltijden te bestellen, en een beeld-en-beeldweergave laat je je vrienden en de video die je bent blijven zien genieten van. Apple zei dat de bedieningselementen "altijd toegankelijk zijn met slechts een tik". Je kunt zelfs naar Berichten springen om te chatten terwijl je kijkt.

Als je liever op een groter scherm kijkt, kun je de video uitbreiden naar je Apple TV en hem daar bekijken terwijl je het moment met je vrienden deelt via FaceTime op je iPhone. Ondanks het gebruik van meerdere apparaten, zal iedereen synchroon lopen.

Bij het demonstreren van SharePlay gebruikte Apple het voorbeeld van iemand die door Zillow-vermeldingen bladert en dit live wil doen met zijn toekomstige huisgenoten. Scherm delen is een eenvoudige en effectieve manier om dit te doen - en het werkt op alle Apple-apparaten.

Naast Apple Music en de Apple TV-app werkt SharePlay met andere populaire apps en streamingdiensten, omdat Apple een SharePlay API voor ontwikkelaars heeft gemaakt. Apple heeft al gezegd dat het samenwerkt met bepaalde partners, waaronder Disney+, Hulu, HBO Max, de NBA-app, Twitch, TikTok, MasterClass, Zillow, Paramount+, ESPN+ en anderen.

Aangezien SharePlay niet officieel beschikbaar is voor consumenten, en de iOS 15-, iPadOS 15- of macOS Monterey-updates ook niet, is het proces voor het gebruik van de functie om een FaceTime-watchparty te starten onderhevig aan verandering.

Momenteel is dit hoe het proces werkt in de ontwikkelaarsbèta.

Wat is de Pocket-lint daily en hoe krijg je deze gratis? Door Stuart Miles · 10 juni 2021

Start de nieuwe FaceTime-app op je iPhone of iPad. U ziet twee opties: Maak een link Nieuwe FaceTime. Tik op Een koppeling maken. Zodra de link verschijnt, tikt u op de knop "i". Het staat naast de "FaceTime-link" onder het komende gedeelte. Kies de optie "Link delen" in het menu.

Kies een methode om de FaceTime-oproeplink te delen. U kunt delen via sms, WhatsApp, e-mail, Messenger, enz. Je kunt ook gewoon de link kopiëren en naar een app gaan en deze op die manier delen.

U kunt meer leren over hoe u deelneemt aan een FaceTime-gesprek via een link in de gedetailleerde gids van Pocket-lint. De Apple-gebruiker die de FaceTime-link heeft gemaakt, moet op een "vinkje" op zijn apparaat tikken om anderen te laten deelnemen aan het gesprek.

Zodra jij en je vrienden deelnemen aan het kijkfeest, start je een ondersteunde videostreaming-app zoals de tv-app, Disney+, Hulu of Paramount+, kies je een film of show om samen te kijken, en dat is alles! Iedereen kijkt dan synchroon.

De nieuwe FaceTime-app bevat een heleboel andere updates en verbeteringen aan ‌FaceTime‌, waaronder ondersteuning voor ruimtelijke audio, een spraakisolatiemodus voor het blokkeren van achtergrondgeluid, een rasterweergave voor het zien van alle deelnemers en FaceTime-links, die - voor de eerste keer - de Android- en pc-gebruikers nemen deel aan uw FaceTime-gesprekken. Lees hier alles over de nieuwe FaceTime.

Geschreven door Maggie Tillman.