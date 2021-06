Apple Health Sharing: wat is het en hoe werkt het?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple is van plan om zijn Gezondheid-app in iOS 15 bij te werken, zodat gebruikers hun gezondheidsgegevens met anderen kunnen delen.

Dat zal geweldig zijn voor mensen met bejaarde ouders, een aandoening die regelmatig moet worden gedeeld met een arts, of misschien een personal trainer die erop gebrand is om ervoor te zorgen dat je de oefeningen doet die ze hebben ingesteld. Maar hoe werkt het, we hebben het van dichterbij bekeken om erachter te komen wat er in petto is.

De nieuwe functie wordt geleverd met iOS 15 en is vooraf geïnstalleerd op je iPhone . U moet delen inschakelen om uw gegevens te delen en alleen u kunt het delen in gang zetten. Andere mensen kunnen u niet vragen om uw persoonlijke gezondheidsgegevens met hen te delen.

Je kunt ook rechtstreeks in de app zien met wie je deelt of met wie je deelt, hoewel je moet onthouden dat je moet stoppen met delen met hen in plaats van dat Apple een automatische uitschakeling aanbiedt na een bepaalde tijd.

Omdat het is ingebouwd in de Gezondheid-app op iOS, kun je alle statistieken die je al verzamelt delen, inclusief een paar nieuwe toevoegingen die specifiek voor iOS 15 komen, die later in 2021 wordt gelanceerd, zoals loopstabiliteit.

U kunt ervoor kiezen om elk van de meer dan 100 gegevenstypen te delen die al te vinden zijn in de Apple Health-app die vooraf is geïnstalleerd met iOS en Apple zegt dat gebruikers volledige controle krijgen over welke gegevens toegankelijk zijn voor anderen, inclusief de mogelijkheid om die op een persoon per persoon basis.

Wanneer u delen voor het eerst instelt, wordt u door een onboardingproces in de app geleid om u te helpen bij het selecteren van relevante gezondheidsgegevens om te delen, met voorgestelde gegevenscategorieën waarin u gegevens van de afgelopen zes maanden heeft.

Dat omvat zaken als je dagelijkse aantal stappen, hartslag, slaapgegevens en andere details die je hebt verzameld, zoals je lichaamsmaten bijvoorbeeld.

Je kunt ook kiezen welke gezondheidswaarschuwingen je wilt delen, dus als je plotseling een verhoogde hartslag ervaart, worden degenen in je netwerk automatisch gewaarschuwd.

Deze waarschuwingen omvatten zaken als cardiofitness en zelfs geluid dat misschien suggereert dat je plotseling op een drukke weg bent gestapt terwijl dat niet de bedoeling was.

Wanneer een waarschuwing plaatsvindt, wordt deze als melding gedeeld met degenen die u de gegevens deelt en kunt u er vervolgens voor kiezen om u een bericht te sturen om te controleren of u in orde bent.

Momenteel beschikbaar in de bèta voor ontwikkelaars en via een openbare bèta die in juli wordt uitgebracht, kun je je gegevens met maximaal 3 andere mensen tegelijk delen, maar dat kan veranderen wanneer de volledige release in iOS 15 in de herfst uitkomt .

De nieuwe functie voor het delen van gezondheid is niet alleen bedoeld voor familieleden die zich misschien een beetje zorgen maken over uw dagelijkse gezondheid, maar ook voor uw arts.

De bijgewerkte app maakt ook gebruik van de laboratoriumresultatenfunctie die al beschikbaar is in de Gezondheid-app en kan deze privé delen, zodat uw arts deze kan bekijken vanuit hun elektronische gezondheidszorgsysteem. In de VS providers waaronder Dr Chrono, Athenahealth, Cerner en Allscripts met de belofte dat andere providers in de toekomst aan boord komen.

Hoewel het u misschien niet zoveel kan schelen of u een paar kilo bent aangekomen voordat uw vakantie het publieke domein betreedt, kunnen andere gezondheidsproblemen die lekken, zorgen baren.

Apple stelt dat de gegevens die u wilt delen, versleuteld zijn tijdens het transport en op het apparaat van een gebruiker wanneer ze achter een toegangscode, Face ID of Touch ID zijn vergrendeld. Apple stelt ook dat het geen toegang heeft tot deze informatie.

Beste VPN 2021: de 10 beste VPN-deals in de VS en het VK Door Roland Moore-Colyer · 9 juni 2021

Het doel van het delen van gezondheid met uw familie of uw arts is om gebruikers in staat te stellen elkaar in de gaten te houden vanuit een gezondheidsperspectief, veel meer dan de vriendschappelijke competities die al beschikbaar zijn in Apple Fitness.

Hoewel het voor de hand liggende gebruik zou kunnen zijn om bejaarde ouders te helpen ervoor te zorgen dat ze in orde zijn, kunnen we gemakkelijk zien dat het wordt omarmd door personal trainers om ervoor te zorgen dat u de oefening of gezondheidsdrive doet die u beloofde.

Op dit moment is het een-op-een als het gaat om het delen van de gegevens, maar je zou ook gemakkelijk kunnen zien dat dit wordt uitgebreid om groepen toe te staan, zodat een club voor weightwatchers individuele vooruitgang kan delen.

De nieuwe functies voor het delen van gezondheid worden in "de herfst" gelanceerd, wat meestal betekent ergens in september naast nieuwe iPhones.

Geschreven door Stuart Miles.