(Pocket-lint) - Tijdens WWDC 2021 kondigde Apple een nieuwe FaceTime-functie aan: FaceTime-links. Met deze functie die is ontworpen om te concurreren met Zoom, kan iedereen - inclusief Android- en Windows-pc-gebruikers - deelnemen aan een FaceTime-gesprek.

Dit is wat u moet weten.

Nieuwe FaceTime-functie

Start gesprekken en videogesprekken met niet-Apple-gebruikers

In de nieuwe FaceTime-app, die later dit jaar naast iOS 15 , iPadOS 15 en macOS Monterey wordt uitgerold, kun je een link naar een FaceTime-gesprek maken en dit vervolgens delen met anderen, zelfs als ze geen Apple-apparaat hebben, dat betekent dat ‌FaceTime‌ niet langer alleen beperkt is tot Apple-gebruikers. Ze kunnen eenvoudig deelnemen aan het gesprek via een webbrowser. Niet-Apple-gebruikers kunnen ook deelnemen aan een één-op-één ‌FaceTime‌-oproep of zelfs een groeps-FaceTime‌-oproep.

FaceTime-links zijn nu beschikbaar om te testen in de ontwikkelaarsbèta

Officiële uitrol vindt later dit jaar plaats

De mogelijkheid om FaceTime-links te genereren zal beschikbaar zijn wanneer iOS 15, iPadOS 15 en macOS Monterey in de herfst van 2021 beschikbaar komen voor consumenten.

Momenteel zijn ontwikkelaarsbètas van die software-updates nu beschikbaar voor testdoeleinden en de openbare bètas komen deze zomer aan. U zult echter waarschijnlijk willen wachten tot ze later dit jaar officieel worden uitgerold, om er zeker van te zijn dat ze vrij zijn van grote bugs en glitches.

Apple-apparaat (met iOS 15, iPadOS 15 of macOS Monterey)

Nieuwe FaceTime-app

Chrome- of Edge-browser

Je hebt een Apple-gebruiker nodig - met een iPhone, iPad of Mac met respectievelijk iOS 15, iPadOS 15 of macOS Monterey - om een ‌FaceTime‌-oproep te starten, een FaceTime-link te genereren en deze met anderen te delen. Niet-Apple-gebruikers kunnen deelnemen aan gesprekken via Chrome- of Edge-browsers. Voor videogesprekken is ondersteuning voor H.264-codering vereist.

Aangezien FaceTime-links niet officieel beschikbaar zijn voor consumenten, en ook niet de iOS 15-, iPadOS 15- of macOS Monterey-updates, is het proces voor het genereren van een FaceTime-link om een gesprek te starten met Android- of Windows-pc-gebruikers onderhevig aan verandering. Momenteel is dit hoe het proces werkt in de ontwikkelaarsbèta.

Start de nieuwe FaceTime-app op je iPhone of iPad. U ziet twee opties: Maak een link

Nieuwe FaceTime. Tik op Een koppeling maken. FaceTime-app genereert onmiddellijk een link. Het zal op het scherm verschijnen, onder het gedeelte Aanstaande.

Volg de bovenstaande stappen om een link te genereren. Zodra de link verschijnt, tikt u op de knop "i". Het staat naast de "FaceTime-link" onder het komende gedeelte. Kies de optie "Link delen" in het menu.

Kies een methode om de FaceTime-oproeplink te delen met een Android-apparaat.

U kunt delen via sms, WhatsApp, e-mail, Messenger, enz.

Je kunt ook gewoon de link kopiëren en naar een app gaan en deze op die manier delen.

Het is makkelijk. Tik gewoon op de link die je hebt gekregen en neem deel aan het gesprek. (Nogmaals, aangezien FaceTime-links nog niet officieel beschikbaar zijn voor consumenten, is het proces om deel te nemen aan een FaceTime-gesprek met een Android-apparaat of Windows-pc onderhevig aan verandering. Hieronder ziet u hoe het proces werkt in de ontwikkelaarsbèta.)

Tik op de FaceTime-link die u op uw apparaat hebt ontvangen. Je hebt de nieuwste versie van Chrome of Edge nodig om de link te openen. Voer uw naam in om deel te nemen aan het FaceTime-gesprek. Je hebt geen Apple-account nodig. Tik op de knop "Deelnemen" op het scherm. Hiermee wordt een melding verzonden naar de Apple-gebruiker die de link heeft gemaakt. U ziet een bericht "Wachten om binnengelaten te worden ..." onder aan het scherm. De Apple-gebruiker moet op een "vinkje" tikken om deel te nemen aan het gesprek.

De nieuwe FaceTime-app bevat een heleboel andere updates en verbeteringen aan ‌FaceTime‌, waaronder ondersteuning voor ruimtelijke audio, een spraakisolatiemodus voor het blokkeren van achtergrondgeluid, een rasterweergave om alle deelnemers te zien en een SharePlay-functie die lijkt op een kijkfeestje. Lees hier alles over de nieuwe FaceTime.

