(Pocket-lint) - Tijdens WWDC 2021 kondigde Apple een upgrade aan naar zijn betaalde iCloud- abonnementsservice. Die upgrade heet iCloud+ (of iCloud Plus).

Apple wierp iCloud+ op als iets dat "alles wat je leuk vindt aan iCloud combineert met een aantal geweldige nieuwe functies".

Wanneer iCloud+ later dit jaar wordt gelanceerd, worden er drie premiumfuncties toegevoegd. iCloud+ en zijn nieuwe functies zullen beschikbaar zijn voor alle iCloud-abonnees en alle iCloud+-abonnementen kunnen worden gedeeld met mensen in dezelfde Family Sharing-groep. Apple verandert ook de prijzen van iCloud niet, waardoor je je afvraagt waarom het bedrijf een nieuwe "iCloud+"-naam heeft bedacht als het hetzelfde kost als iCloud en gewoon nieuwe functies voor iedereen toevoegt.

Met iCloud+ krijg je toegang tot alle basisfuncties van iCloud - zoals Fotos, Back-up en iCloud Drive - plus extra premiumfuncties.

Op een willekeurige dag kunt u verschillende netwerken gebruiken om op internet te surfen, of het nu gaat om internet in uw eigen huis of openbare wifi terwijl u onderweg bent. Achter de schermen kunnen netwerkproviders en websites uw identiteit en browsegeschiedenis combineren om gedetailleerde profielen over u te maken. Om uw identiteit en privacy online te beschermen (met name via de Safari-browser), wordt iCloud+ nu geleverd met een functie genaamd Private Relay.

Hiermee kunt u door Safari bladeren op wat Apple beschreef als "een nog veiligere en persoonlijkere manier". Het zorgt er in feite voor dat het verkeer dat uw apparaat verlaat versleuteld is - zodat niemand het kan onderscheppen en lezen - en het plaatst al uw verzoeken via twee afzonderlijke internetrelais. Het is behoorlijk nerds, maar het eindresultaat is dat niemand, ook Apple niet, kan zien wie je bent of welke sites je bezoekt. Het doet dit zonder ook de prestaties te beïnvloeden.

Met andere woorden, Private relay is de ingebouwde VPN-service van Safari.

Heb je je ooit zorgen gemaakt over het delen van je persoonlijke e-mailadres, bijvoorbeeld wanneer je een formulier op internet invult?

Welnu, met Hide My Email kun je een uniek, willekeurig adres delen dat berichten doorstuurt naar je persoonlijke inbox. Deze iCloud+-functie is ingebouwd in Mail-, Safari- en iCloud-instellingen. Apple zei dat je zoveel adressen kunt instellen als je nodig hebt en ze op elk moment kunt verwijderen.

Degenen onder u die slimme beveiligingscameras gebruiken om uw huis in de gaten te houden, kunnen profiteren van HomeKit Secure Video om één, vijf of een onbeperkt aantal cameras aan te sluiten (afhankelijk van uw abonnement) - en geen van de videos telt mee voor uw iCloud-opslag. Het is inbegrepen in je abonnement.

Technisch gezien introduceert Apple ook functies om je iCloud-account te helpen beheren. Met een nieuwe herstelfunctie kan Apple beveiligingscodes naar je vrienden of familie sturen als je eigen apparaat kwijtraakt. Er is ook een "Digital Legacy"-programma waarmee u kunt kiezen wie toegang heeft tot uw bestanden nadat u bent overleden.

iCloud+-functies zouden allemaal zonder extra kosten moeten worden opgenomen in bestaande iCloud-abonnementen. Dat betekent dat iCloud+ in de VS wordt geprijsd op:

50 GB met één HomeKit Secure Video-camera voor $ 0,99 per maand

200 GB met maximaal vijf HomeKit Secure Video-cameras voor $ 2,99 per maand

2 TB met een onbeperkt aantal HomeKit Secure Video-cameras voor $ 9,99 per maand

iCloud-abonnees worden in de herfst van 2021 automatisch geüpgraded naar iCloud+.

Geschreven door Maggie Tillman.