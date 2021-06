Met de iPhone kunt u gezondheidsgegevens delen met dierbaren of een arts

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een van de interessante - en mogelijk controversiële - functies in de nieuwe versie van iOS van Apple is dat je ervoor kunt kiezen om je gezondheidsgegevens te delen met iemand die je selecteert. De functie komt eerst naar gebruikers in de VS.

Nu kan de persoon met wie u deelt uw partner zijn - die op een vergelijkbare manier zal werken als hoe u momenteel activiteitsgegevens deelt - maar het kan ook een arts of andere gezondheidswerker zijn, zoals een verzorger voor een oudere persoon, dus hiaten in de informatie kunnen tussen afspraken of bezoeken worden ingevuld.

En, cruciaal voor velen, het kan ook een ouder zijn waar je voor zorgt. Hiervoor zal de betrokken zorgorganisatie moeten worden ingericht.

In de Gezondheid-app zelf is er een nieuw tabblad Delen. Apple zegt dat je "volledige controle hebt over welke gegevens ze delen en met wie... Voor de persoon die deze informatie ontvangt, worden gedeelde gegevens gepresenteerd met belangrijke inzichten en trends gemarkeerd."

U kunt er ook voor kiezen om bepaalde soorten gezondheidsgegevens te delen, zoals hartslag, gedetecteerde valpartijen, uren slaap of trainingsminuten.

In iOS 15 komt ook de mogelijkheid om je vaccinaties en testresultaten op te slaan in de Gezondheid-app. Natuurlijk is er op dit moment veel interesse in dit onderwerp en ja - als de zorgverlener u dit toestaat, kunt u het bewijs van uw COVID-19-prik downloaden vanuit een browser of QR-code en deze in de app laden .

De Gezondheid-app krijgt nu meer trendgegevens - 20 soorten van hartslag in rust tot slaap tot cardiofitness - zodat u kunt zien hoe uw gezondheid in de loop van de tijd is. Doelen kunnen worden gevolgd en u kunt ook net als voorheen informatie van apps en apparaten van derden verzamelen. Het Heath Records-gedeelte van de app is gemakkelijker gemaakt om de informatie die u wilt zien, te begrijpen en te bekijken.

We hadden eerder valdetectie op Apple Watch en nu is dit een stap verder gegaan met Walking Steadiness - waar je iPhone bijhoudt hoe je werkt en je proactief waarschuwt als je niet stabiel op je voeten staat.

Apple zegt dat de statistiek is ontwikkeld als onderdeel van de Apple Heart and Movement Study , waarbij meer dan 100.000 deelnemers van alle leeftijden werden onderzocht. Het bedrijf zegt dat dit de grootste dataset is die ooit is gebruikt om het valrisico te bestuderen.

WatchOS introduceert ook het meten van de ademhalingsfrequentie tijdens de slaap - opnieuw met als doel trends in de tijd te bekijken.

Geschreven door Dan Grabham.