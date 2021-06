Hoe Apple Music Lossless Audio in te schakelen en het te laten werken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Lossless Audio is nu beschikbaar in Apple Music. Gelanceerd als onderdeel van Apples WWDC 2021-keynote, is de mogelijkheid om naar nummers te luisteren in 24-bits 48kHz en zelfs hoger dan CD-kwaliteit nu beschikbaar.

Je moet wel door een paar hoepels springen om het te krijgen. En je hebt de juiste apparatuur nodig.

Hier leest u hoe u Lossless Audio kunt laten werken in Apple Music op uw iPhone, iPad, Mac of Apple TV.

Hoewel er nu miljoenen nummers beschikbaar zijn in Lossless Audio, krijg je er niet automatisch toegang toe. Lossless Audio is standaard uitgeschakeld (om opslag en/of data te besparen).

We vertellen je hoe je het inschakelt en de kwaliteitsinstellingen aanpast. We gebruikten een iPhone 12 Pro Max, maar dezelfde stappen zouden moeten werken op je iPhone en/of iPad met iOS 14.6 / iPadOS 14.6 of hoger.

Ga eerst naar instellingen op uw iOS- of iPadOS-apparaat. Scrol omlaag naar Muziek, tik erop en scrol vervolgens omlaag naar Audiokwaliteit en tik daar ook op.

Op de instellingenpagina voor audiokwaliteit ziet u dat Lossless Audio standaard is uitgeschakeld. U moet op de schuifregelaar tikken om deze in te schakelen.

Hiermee worden de verschillende kwaliteitsmodi voor Lossless Audio ontgrendeld. U kunt elk afzonderlijk wijzigen, afhankelijk van of u gegevens of opslagruimte wilt besparen.

Elk van de streaming-/downloadmenus biedt dezelfde kwaliteitsinstellingen. Tenzij u een aparte USB DAC (digitaal naar audio-converter) bezit, wilt u Lossless kiezen.

Opmerking: Apple geeft ruwe schattingen van de bestandsgrootte van elk formaat. Tenzij je een onbeperkt data-abonnement hebt, heb je misschien geen zin om Lossless Audio te streamen met 36 MB per audiotrack - meer dan vijf keer een standaardbestand van (hoge) kwaliteit. In dat geval wilt u misschien alleen downloads instellen op Lossless en alle muziek downloaden die u thuis via wifi wilt afspelen.

Zodra uw Apple Music-instellingen zijn voltooid, moet u alle albums die al op uw iPhone of iPad zijn opgeslagen opnieuw downloaden, ongeacht of uw gedownloade versie nu een Lossless-symbool onder de albumhoes heeft of niet.

Tik op het vinkje in de rechterbovenhoek van de albumpagina op Apple Music om het proces te starten.

U wordt gevraagd of u downloads in een pop-up wilt verwijderen, tik op die optie.

Tik nu op het pijlpictogram in de rechterbovenhoek om de nieuwe Lossless Audio-versie te krijgen.

Eenmaal gedownload, heb je de Lossless Audio-tracks opgeslagen op je iPhone of iPad. Nu heb je alleen nog de juiste kit nodig om naar ze te luisteren.

Helaas kun je niet naar Lossless Audio luisteren via een draadloze koptelefoon - zelfs niet Apples eigen AirPods of AirPods Max.

Je hebt daarom een bedrade hoofdtelefoon nodig en Apples eigen Lightning-naar-3,5 mm-jackadapter (of een USB-C-equivalent op een iPad Pro).

Je moet er ook voor zorgen dat je hoofdtelefoon in staat is om 24-bit 44,1 kHz of 48 kHz - Lossless Audio, in principe weer te geven.

Als dat zo is, sluit ze dan aan op de adapter en je zou de voordelen moeten horen.

Helaas kun je Apples 24-bit 192kHz High-Resolution Lossless Audio niet beluisteren via de Apple-adapter. U hebt daarvoor een speciale DAC van derden nodig. Dit is een apparaat dat tussen je iPhone en koptelefoon zit en dat audio onafhankelijk verwerkt. Ze kunnen vaak redelijk prijzig zijn en je hebt een extra Lightning-naar-USB-kabel nodig (A of C, afhankelijk van het apparaat).

Je kunt ook naar Lossless Audio luisteren via een Apple TV of Mac.

Op een Mac met macOS 11.4 of hoger moet je klikken op Muziek > Voorkeuren in de menubalk wanneer je de Apple Music-app gebruikt. Klik op het tabblad Afspelen en schakel Lossless in onder Audiokwaliteit. Je kunt hier ook de kwaliteit kiezen, al heb je voor Hi-Res Lossless evenzo een externe DAC nodig.

Bovendien is Lossless Audio alleen te horen via de bekabelde verbinding van een Mac - naar een koptelefoon, AV-ontvanger of luidsprekers.

Op een Apple TV 4K met tvOS 14.6 of hoger moet je naar Instellingen > Muziek gaan en Audiokwaliteit selecteren. Selecteer Lossless Audio.

Dit werkt alleen als de Apple TV 4K is aangesloten op een AV-receiver. Alleen de Apple TV 4K kan Lossless Audio afspelen. Hi-Res Lossless is nog niet beschikbaar op Apple TV.

Geschreven door Rik Henderson.