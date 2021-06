FaceTime-updates benadrukken het grootste softwareprobleem van Apple

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Niemand had kunnen voorspellen wat 2020 zou brengen. De verspreiding van de pandemie dwong mensen tot isolement, het brak kantoren en werkruimtes op, het brak een kloof in de sociale samenleving waar mensen niet op waren voorbereid.

Technologie stapte snel in de bres, sloot die kloof en bracht mensen weer bij elkaar. Er was één duidelijke overwinnaar in deze op hol geslagen wereld: Zoom .

Het succes van Zoom was razendsnel. Met een combinatie van gratis toegang, tal van functies en platformonafhankelijk gemak, werd Zoom een synoniem voor videochat, van individuele vrienden tot groepen, onderwijs, conferenties en bedrijven.

Microsoft en Google waren op het verkeerde been gezet, met Skype en Teams, of Hangouts en Meet, een stap achter en er was een snelle strijd om nuttige producten te presenteren - maar het was duidelijk dat iedereen het voorbeeld van Zoom volgde.

Apple maakte niet eens deel uit van dit gesprek.

Op WWDC 2021 kondigde Apple een hele reeks updates aan voor zijn FaceTime-applicatie , die eruitzagen als een checklist met Zoom-functies: achtergrondvervaging, achtergrondruisonderdrukking, platformonafhankelijke ondersteuning via browsers, mogelijkheid om uitnodigingslinks te gebruiken voor geplande ontmoetingen, een raster bekijken, en meer.

Apple heeft natuurlijk wat speciale saus op FaceTime gestrooid die je nergens anders zult krijgen, zoals Spatial Audio en SharePlay (hoewel kijkfeesten elders breed worden ondersteund), gewoon om het een beetje spannender te maken.

Het is een verzameling functies die zeer welkom zouden zijn geweest in 2020, toen videobellen een hoge vlucht nam, maar Apple-gebruikers zullen wachten tot september 2021 voordat deze functies worden uitgerold.

Hoewel een datum voor de nieuwe functies nog niet volledig is bevestigd, benadrukt Apple ze als onderdeel van iOS 15 , de nieuwe versie van de software die we zouden verwachten te lanceren met de lancering van de volgende iPhone .

Dat is 18 maanden nadat de ballon voor het eerst opging en Zooming onze nieuwe held werd.

Deze nieuwe FaceTime-functies komen niet op tijd om de situatie aan te pakken die ze heeft veroorzaakt - ze hebben de boot volledig gemist.

Een verdediging zou kunnen zijn dat FaceTime een consumententoepassing is, maar dat weerhield Google er niet van om Duo meer dan een jaar geleden te updaten met vergelijkbare functies.

Wat dit echt benadrukt, is de beperking van het hebben van kernapp-updates die zijn gekoppeld aan de softwareversie. Hoewel Apples updaterecord jaloers is op veel platforms - vooral Android - werkt het in deze situatie niet voor zijn gebruikers, maar belemmert het hen.

Hoewel Apple iOS 15 naar iPhone 6S en nieuwere modellen in één grote puinhoop zal uitrollen, kunnen we niet anders dan het gevoel hebben dat sommige van deze functies hadden moeten verschijnen toen ze echt nodig waren.

