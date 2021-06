Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Hoeveel Apple-apparaten bezit u? Een, twee, drie, nog veel meer? De kans is groot, ongeacht het aantal, dat het niet genoeg is als u ten volle wilt profiteren van het Apple-ecosysteem.

Op de Worldwide Developer Conference ( WWDC ) van dit jaar heeft Apple een hele reeks nieuwe functies voor iOS 15 , iPadOS 15 , WatchOS 8 enMacOS 12 Monterey aangekondigd met een sterk spel om ons ervan te overtuigen dat we, om het meeste te halen uit wat Apple doet, we nodig hebben om na te denken over het bezitten van meer dan alleen een iPhone, een iPad of een Mac.

In voorgaande jaren was de presentatie rechttoe rechtaan en gericht met een eenvoudig overzicht van de nieuwe apps, wat ze doen en waarom het je iets zou kunnen schelen.

Dit jaar heeft Apple echter te maken gehad met een nieuw zelfgemaakt probleem. De technologieën die het heeft ontwikkeld en waarmee het graag wil pronken, zijn niet alleen ondergebracht in een enkele app en een enkel besturingssysteem, maar reiken in plaats daarvan door tot in de ingewanden van de verschillende besturingssystemen en verschillende apparaten.

Er komt veel bij kijken, vooral omdat de dagen van slechts één besturingssysteem met een handvol silo-apps die niet met elkaar kunnen praten, definitief voorbij zijn.

Nu zijn Apple-apps verreikend binnen de verschillende besturingssystemen die Apple biedt, en om het meeste uit alles te halen, heb je meerdere apparaten nodig met meerdere disciplines.

Apple heeft niet slechts één nieuwe functie onthuld die beperkt is tot één nieuwe app of één apparaat, maar functie na functie die niet alleen verspreid is over meerdere apps binnen hetzelfde besturingssysteem, bijvoorbeeld iOS 15, maar over meerdere apparaten binnen de Apple-familie: Mac, iPad, iPhone, Apple Watch of Apple TV.

Een bericht hier, verschijnt daar, een tv-programma dat onderweg met vrienden wordt bekeken, wordt nu thuis gesynchroniseerd, een foto die op het ene apparaat leuk is, verschijnt op het andere. Terwijl de gebruiker schijnbaar niets bijzonders hoeft te doen.

Apple laat je zelfs zo ver gaan dat je een melding krijgt wanneer de hartslag van een gezinslid plotseling verhoogd wordt, hoewel we niet zeker weten of we dat altijd willen weten, als je begrijpt wat we bedoelen.

Zoals elke Apple-klant zal weten, heeft Apple altijd met trots gesproken over zijn ecosysteem en de nauwe banden tussen de vele apparaten die het maakt, maar op de virtuele WWDC van dit jaar zagen we het in volle actie en schoof naar de voorkant van het podium als een overijverige groupie om hun liefde voor de band te tonen.

De nieuwe Universal Control-functie laat dit bijvoorbeeld prachtig zien.

Hiermee kun je iets van je iPad naar je Mac naar zelfs een andere iMac slepen als ze allemaal op je bureau staan, allemaal bestuurd via hetzelfde toetsenbord en dezelfde muis alsof elk apparaat slechts een verlengstuk van het andere is.

Of de nieuwe mogelijkheid van de Safari-browser om tabbladen direct en naadloos te synchroniseren terwijl u bladert, zodat u gemakkelijk tussen uw meerdere apparaten kunt schakelen.

En waarom zoveel focussen op dit soort functies? Omdat Apple u niet alleen het maximale uit het ene apparaat laat halen dat u op dat moment gebruikt, maar u tegelijkertijd ook graag aanmoedigt om meer apparaten te gebruiken en te bezitten om het maximale uit uw mogelijkheden te halen.

Dat is geen slechte zaak, maar sommigen zullen misschien merken dat ze iets missen door slechts één Apple-apparaat te bezitten.

