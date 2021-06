Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple brengt vandaag duizenden nummers in Spatial Audio uit met Dolby Atmos .

Samen met Lossless Audio aangekondigd in mei, presenteert Spatial Audio met Dolby Atmos geremixte muzieknummers in een allesomvattende, meerkanaalsvorm.

Dit kan worden beluisterd met AirPods of Beats-koptelefoons die de H1- of W1-chip gebruiken en een volledige Dolby Atmos-ervaring virtualiseren, net zoals Spatial Audio dat al doet voor video.

Je kunt ook luisteren naar Spatial Audio met Dolby Atmos-tracks via een iPhone, iPad of Mac, maar dat zal worden uitgevoerd via de stereoluidsprekers van elk apparaat, dus we weten niet zeker hoe effectief het zal zijn.

Tijdens de WWDC 2021-keynote van het bedrijf zei Apple dat de service klein zal beginnen maar snel zal groeien, waarbij regelmatig speciaal gemengde albums worden toegevoegd.

Er was echter geen directe melding van Lossless Audio. Het is de bedoeling dat die service wordt gelanceerd met de nieuwe Spatial Audio-functie, maar we wachten nog steeds op bevestiging.

Als dat zo is, kun je miljoenen nummers in een hogere resolutie beluisteren als je een koptelefoon of apparaten hebt die deze functie ondersteunen.

Zowel Spatial Audio met Dolby Atmos als Lossless Audio worden zonder extra kosten aan Apple Music toegevoegd.

Geschreven door Rik Henderson.