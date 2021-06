Apples Wallet-app kan nu je hotelkamer of huis openen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als onderdeel van iOS 15 heeft Apple de Wallet-app uitgebreid met een aantal nieuwe partners, waaronder fabrikanten van hotel- en binnenlandse sloten, zoals Hyatt, Evergreen, Latch, Schlage en Assa Abloy. Ja, binnenkort kun je een digitale sleutel van je hotelkamer ontvangen als deze klaar is of zelfs de deur van je huis openen.

En met UWB-ondersteuning hoeft u uw telefoon niet per se uit uw tas te halen als UWB wordt ondersteund. UWB wordt al gebruikt met Apple Car Key, wat betekent dat u een auto kunt ontgrendelen, zoals bepaalde BMW-modellen.

Apple Wallet bevat ook ID-kaarten, zoals rijbewijzen. Deze functie is echter voorlopig beperkt tot bepaalde Amerikaanse staten, maar het zal interessant zijn om te zien of deze ook verder weg komt. Apple zegt blijkbaar dat de Amerikaanse transportautoriteit (TSA) al bezig is met het accepteren ervan.

UWB werd geïntroduceerd met de U1-chip in de iPhone 11. Sindsdien is het geïntegreerd in de iPhone 12-reeks, evenals in Apple Watch Series 6, HomePod mini en Apple AirTags. Apparaten van derden kunnen ook werken met UWB op iOS, zodat u ze kunt vinden in Zoek mijn.

Geschreven door Dan Grabham.