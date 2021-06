Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Op WWDC 2021 heeft Apple een grote update van FaceTime aangekondigd, waarschijnlijk in een poging om beter te concurreren met Zoom en andere videobeldiensten die het afgelopen jaar enorm populair zijn geworden. Als gevolg hiervan heeft het nieuwe functies voor FaceTime ontwikkeld, zoals ruimtelijke audio, spraakisolatie, ‌FaceTime‌-koppelingen, SharePlay en meer. Hier is alles wat u moet weten.

Dit verhaal ontwikkelt zich... Kom regelmatig terug voor de laatste informatie.

Android- en Windows-pc-gebruikers kunnen eindelijk deelnemen aan FaceTime-oproepen, aangezien FaceTime op internet komt. Voorheen was de videobelservice beperkt tot gebruikers van de FaceTime-app op iOS- en Mac-apparaten.

FaceTime introduceert een Zoom-achtige functie: de mogelijkheid om een link naar een geplande oproep te genereren, zodat je deze van tevoren met anderen kunt delen. U kunt koppelingen naar een oproep verzenden via iMessage, e-mail, WhatsApp, Agenda en meer. De links werken ook rechtstreeks vanuit de browser met Android.

Met SharePlay kan een groep mensen tegelijkertijd naar hetzelfde kijken of luisteren, zodat u nummers of videos kunt opnemen of uw scherm kunt delen. Een paar grote partners zullen de functie bij de lancering ondersteunen, zoals Disney+, Hulu, HBO Max en Twitch. Apple Music en Apple TV+ zullen het ook ondersteunen.

Ruimtelijke audio moet het gevoel geven dat je in dezelfde kamer zit als de persoon met wie je spreekt tijdens een videogesprek. Of, als u deelneemt aan een groepsgesprek, klinken de mensen aan het gesprek idealiter verspreid in de kamer.

Apple zei dat stemisolatie een machine learning-functie is die omgevingsgeluid blokkeert en prioriteit geeft aan je stem, zodat deze superhelder en helder klinkt

Apple heeft aangekondigd dat er meer FaceTime-updates komen, zoals een optie voor rasterweergave en de optie om je achtergrond te vervagen met portretmodus.

Een releasedatum werd niet meteen aangekondigd. We vermoeden dat veel van deze nieuwe functies in de herfst van 2021 met iOS 15 worden gelanceerd.

Geschreven door Maggie Tillman.