(Pocket-lint) - Apple Music zal binnenkort Lossless Audio en Spatial Audio met Dolby Atmos toevoegen, waarbij een eerdere schatting onthulde dat beide nieuwe formaten deze maand zullen verschijnen. En aangezien WWDC maandag van start gaat, zou het ons niet verbazen als de komst ervan samenvalt met de ontwikkelaarsconferentie.

Sommige eigenaren van Apple- apparaten melden echter dat beide al in hun Apple Music-apps verschijnen.

We hebben het zelf niet gezien, maar sommige Europese gebruikers hebben op Twitter gepost dat er pop-ups zijn verschenen die hen adviseren Spatial Audio te downloaden met Dolby Atmos of lossless versies van albums.

Dus hoe zit het met Apple Music? Even kreeg ik een pop-up waarin stond dat ik een album opnieuw moest downloaden om Dolby Atmos te krijgen. Hierna ging het muziektype naar HLS media. Nu is het terug bij streaming AAC — Barry van Someren @ localhost (@bvansomeren) 1 juni 2021

Ze zagen ook nieuwe logos, hoewel het erop lijkt dat het album niet goed werd gedownload of dat in plaats daarvan alleen de originele AAC-versie (in plaats van ALAC) werd geïnstalleerd.

空間オーディオやロスレス、デジタルマスターはまだMVだけの模様pic.twitter.com/sftu8kIUuM

Oplettende Apple Music-gebruikers zullen ook gemerkt hebben dat veel albums nu worden geleverd met een "Apple Digital Master"-logo. Dit werd toegevoegd met iOS 14.6 en betekent dat het album in kwestie is gemasterd in 24-bit, klaar om zonder verlies af te spelen wanneer die functie volledig wordt vrijgegeven.

We houden je op de hoogte van eventuele lanceringsnieuws tijdens WWDC volgende week. Pocket-lint zal het virtuele evenement volledig dekken en zal je laten weten of en wanneer er software-updates beschikbaar zullen zijn.

Geschreven door Rik Henderson.