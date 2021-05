Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Om de Global Accessibility Awareness Day op 20 mei te vieren, heeft Apple verschillende toegankelijkheidsfuncties aangekondigd voor gebruikers met mobiliteits-, zicht-, gehoor- en cognitieve beperkingen.

Hier is alles nieuw en wanneer u kunt verwachten dat u de functies gaat gebruiken.

De achtergrondgeluiden van Apple zijn bedoeld om afleiding tot een minimum te beperken, zodat gebruikers gefocust blijven, kalm blijven of rusten. Het is een op neurodiversiteit gerichte functie voor iedereen die van witte ruis houdt. Er zijn gebalanceerde, heldere of donkere ruisgeluiden beschikbaar, evenals oceaan-, regen- of beekgeluiden. Ze kunnen worden ingesteld om continu af te spelen en zelfs worden gemengd met andere audio- en systeemgeluiden om overheersende geluiden te maskeren.

Mensen met beperkte mobiliteit kunnen gebruikmaken van een nieuwe AssistiveTouch-functie om de Apple Watch te bedienen zonder het scherm of de bedieningselementen aan te raken. Dankzij de ingebouwde bewegingssensoren, de optische hartslagsensor en machine learning op het apparaat kan de Apple Watch spierbewegingen en peesactiviteit detecteren om een cursor op het scherm te besturen. Apple zei dat AssistiveTouch later dit jaar wordt gelanceerd.

Er komen nieuwe memojis met zuurstofslangen, cochleaire implantaten en een zachte helm aan.

Later dit jaar ondersteunt iPadOS eye-tracking-apparaten van derden, zodat gebruikers de ‌iPad‌ met hun ogen kunnen bedienen.

Met SignTime kunnen gebruikers communiceren met AppleCare en de klantenservice met behulp van Amerikaanse gebarentaal in de VS, Britse gebarentaal (BSL) in het VK of Franse gebarentaal (LSF) in Frankrijk - allemaal via een webbrowser. SignTime lanceert 20 mei 2021.

Een VoiceOver-update geeft gebruikers meer details over mensen, tekst, tabelgegevens en andere objecten in afbeeldingen. VoiceOver beschrijft ook de positie van een persoon naast andere objecten in afbeeldingen, en vervolgens kunnen gebruikers met Markup beschrijvingen van afbeeldingen aan hun eigen fotos toevoegen.

Gebruikers kunnen hun instellingen voor weergave en tekstgrootte per app aanpassen, waardoor het voor slechtzienden gemakkelijker wordt om het scherm te zien.

Apple introduceert ondersteuning voor bidirectionele hoortoestellen om handsfree telefoneren en FaceTime-gesprekken mogelijk te maken. Modellen van de volgende generatie van MFi-gecertificeerde partners zullen later dit jaar ook arriveren.

Koptelefoonaccommodaties voegen ondersteuning voor audiogrammen toe, zodat gebruikers hun audio kunnen personaliseren door hun gehoortestresultaten te importeren.

Geluidsacties vervangen fysieke knoppen en schakelaars door mondgeluiden zoals een klik-, plop- of "ee" -geluid. Het is voor gebruikers die non-verbaal zijn.

Apple zal de meeste van zijn nieuwe toegankelijkheidsfunctie later dit jaar vrijgeven voor zijn verschillende producten en diensten. tTey komt misschien zelfs met de iOS 15-update die Apple naar verwachting deze zomer op WWDC 2021 zal introduceren.

