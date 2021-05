Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple Music zal binnenkort een aantal nieuwe functies toevoegen: Lossless Audio en Spatial Audio met ondersteuning voor Dolby Atmos.

Beide zullen audiotracks op verschillende manieren verbeteren om een betere luisterervaring te bieden. Maar wat bieden ze elk precies? En heb je nieuwe apparaten nodig om er het meeste uit te halen?

We leggen het hier goed uit.

Apple Music Lossless Audio is de tag die wordt gegeven aan muziektracks op de service die een indeling met een hogere resolutie hebben dan normaal. Dat betekent dat je naar muziek kunt luisteren die niet is gecomprimeerd en dus alle details en nuances van de originele opnames behoudt.

Wanneer een track wordt gecomprimeerd voor een kleinere bestandsgrootte, zoals een mp3 of Apples eigen AAC, kan een deel van de audio-informatie verloren gaan. Een gecomprimeerd bestand kan tot 90 procent kleiner zijn dan een verliesvrij bestand, maar wordt over het algemeen met een lagere bitsnelheid en frequentie weergegeven. De meeste streamingdiensten gebruiken standaard deze formaten om te besparen op streamingbandbreedte of opslagruimte op het apparaat.

Lossless audio wordt weergegeven met veel hogere bitsnelheden en frequenties en neemt daarom meer ruimte of bandbreedte in beslag. De audiokwaliteit komt hierdoor echter ten goede. Vergelijk hetzelfde nummer dat vanaf een cd wordt afgespeeld met een nummer via een standaard streamingdienst en u zou afwijkingen in de helderheid moeten kunnen opsporen - zelfs geluiden op de achtergrond horen die u misschien eerder hebt gemist.

Lossless Audio van Apple Music biedt gebruikers daarom de mogelijkheid om naar muziektracks met een hogere bitsnelheid te luisteren, met verschillende "lossless" -opties. Het gebruikt het ALAC-bestandstype (Apple Lossless Audio Codec) en biedt twee verschillende typen; Lossless audio in cd-kwaliteit (16 bit op 44,1 kHz) of Hi-Res Lossless Audio (24 bit op 48 kHz). Er is ook een optie om toegang te krijgen tot hi-res lossless audiotracks met een nog hogere bitsnelheid (24 bits bij 192 kHz), hoewel u wellicht gespecialiseerde audioapparatuur nodig heeft om ze af te spelen.

Apple biedt zijn volledige muziekcatalogus - meer dan 75 miljoen nummers - aan in Lossless Audio.

Naast Lossless Audio voegt Apple Music Spatial Audio toe met ondersteuning voor Dolby Atmos .

Deze nummers zijn geremixed om meerdere kanalen rondom en boven de luisteraar op te nemen, om de indruk te wekken dat hij of zij midden in de opnamestudio of het liveconcert zit. Het is vergelijkbaar met het 3D Reality Audio-formaat van Sony, dat de indruk wekt van kanalen via een gewone stereohoofdtelefoon.

Er zullen duizenden nummers beschikbaar zijn in Spatial Audio, maar de lijst met ondersteunde apparaten is eigenlijk vrij klein. Bij het afspelen via een koptelefoon, zoals AirPods en Beats met een H1- of W1-chip, horen luisteraars muziek van overal om hen heen komen. We hopen dat het uiteindelijk ook zal worden uitgebreid naar Dolby Atmos-systemen en soundbars, zoals de Sonos Arc . Het lijkt echter niet te worden ondersteund bij de lancering.

Apple biedt Lossless Audio zonder extra kosten aan als onderdeel van een Apple Music-abonnement . Hetzelfde geldt voor Spatial Audio met ondersteuning voor Dolby Atmos.

Een Apple Music-abonnement kost £ 9,99 / $ 9,99 per maand (£ 4,99 / $ 4,99 voor studenten). Een gezinsabonnement is beschikbaar voor £ 14,99 / $ 14,95 per maand.

Beste VPN 2021: de 10 beste VPN-deals in de VS en het VK Door Roland Moore-Colyer · 18 mei 2021

Als alternatief kunt u Apple Music krijgen als onderdeel van de Apple One-bundel, die ook Apple TV +, Apple Arcade en iCloud-opslag omvat voor £ 14,95 / $ 14,95 per maand (£ 19,95 / $ 19,95 per maand voor gezinsentoegang). News + en Fitness + kunnen ook worden toegevoegd, plus een verhoging van de iCloud-opslag (tot 2 TB) voor £ 29,95 / $ 29,95 per maand.

Zowel Apple Music- als Apple One-abonnementen hebben een gratis proefperiode voor nieuwkomers.

Zowel Lossless Audio als Spatial Audio met ondersteuning voor Dolby Atmos worden in juni automatisch beschikbaar voor Apple Music-abonnees (als onderdeel van een iOS 14.6-update).

Lossless Audio is standaard niet toegankelijk, ongeacht of u de nieuwste update hebt gedownload of niet. Dat is om te voorkomen dat u per ongeluk uw mobiele gegevens opgebruikt, omdat verliesloze tracks bandbreedte-hongerig kunnen zijn.

In plaats daarvan moet u het inschakelen door naar Instellingen op uw iPhone of iPad te gaan, omlaag te scrollen naar Muziek en vervolgens Audiokwaliteit te selecteren. Daar kunt u kiezen tussen de verschillende resoluties.

Dit is misschien de vraag van een miljoen dollar en iets dat duidelijker zal worden zodra de formaten beschikbaar komen.

Apple Music Lossless Audio kan worden afgespeeld op een iPhone, iPad, Mac of Apple TV.

Lossless audiotracks kunnen momenteel alleen worden beluisterd via een bedrade hoofdtelefoon, ze kunnen momenteel niet worden gestreamd naar een draadloze hoofdtelefoon, inclusief AirPods. Apples eigen AirPods Max worden ook niet ondersteund, zelfs niet als ze zijn bedraad via de Lightning-poort.

Om naar Hi-Res Lossless audiotracks te luisteren, hebt u ook externe apparatuur nodig, zoals een USB DAC (digitaal naar analoog converter) die zich tussen het apparaat en de hoofdtelefoon bevindt.

Er worden momenteel geen draadloze luidsprekers ondersteund, waaronder Apples HomePod en HomePod mini.

Het is beter nieuws voor bezitters van Apple-koptelefoons als het gaat om ruimtelijke audio met ondersteuning voor Dolby Atmos. Alle compatibele Apple en Beats-hoofdtelefoons met de H1- of W1-chip kunnen worden gebruikt met de nieuwe surround-mixen wanneer ze worden afgespeeld via een iPhone, iPad, Mac of Apple TV.

Je kunt het ook horen via de interne luidsprekers van een iPhone, iPad, MacBook Pro of HomePod, hoewel het het object enigszins verslaat om naar Dolby Atmos-audio te luisteren via de stereoluidsprekers van een iPhone. Een Apple TV 4K speelt ook Dolby Atmos af via een compatibele tv of AV-ontvanger (net als bij ondersteunde films).

Apple Music is eigenlijk wat laat op het feest als het gaat om het afspelen van muziek zonder verlies en hi-res muziek.

Andere streamingdiensten, waaronder Tidal, Qoboz en Amazon Music, bieden al enige tijd plannen met Master Quality of HD-muziekstreaming en -downloads.

Waar Apple anders is, is dat het het verbeterde aanbod gratis toevoegt bovenop zijn bestaande service. Anderen hebben traditioneel meer in rekening gebracht naarmate de kwaliteit hoger is.

Het heeft Amazon ertoe aangezet om de premiumvergoeding voor zijn Amazon Music HD-service te verwijderen . Het is nu ook gratis voor abonnees van Amazon Music Unlimited.

Geschreven door Rik Henderson.