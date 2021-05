Apple Music bevestigt verliesloze audio voor de hele catalogus met nummers zonder extra kosten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft het langverwachte nieuws bevestigd dat de volledige muziekcatalogus van meer dan 75 miljoen nummers beschikbaar zal zijn in hoogwaardige lossless audio met ALAC (Apple Lossless Audio Codec) tot 24 bit bij 192 kHz. Bovendien is lossless audio beschikbaar zonder extra kosten dan een standaard Apple Music-abonnement .

Dat is een schot in de roos voor andere leveranciers die al meer in rekening brengen voor streaming van hoge kwaliteit, evenals Spotify, dat zijn hifi-laag nog moet vrijgeven .

UPDATE: Amazon Music Unlimited heeft nu ook aangekondigd dat zijn HD-laag nu ook zonder extra kosten beschikbaar is.

Ruimtelijke audio met ondersteuning voor Dolby Atmos maakt meeslepend surroundgeluid mogelijk voor degenen die naar Apple Music luisteren op geschikte apparaten.

Apple zegt dat Apple Music standaard automatisch Dolby Atmos-nummers afspeelt op alle AirPods- en Beats-hoofdtelefoons met een H1- of W1-chip, evenals de ingebouwde luidsprekers in de nieuwste versies van iPhone-, iPad- en Mac-apparaten. Merk op dat die lijst niet het HomePod-bereik bevat.

Apple Music zal blijkbaar constant nieuwe Dolby Atmos-nummers toevoegen en een speciale set Dolby Atmos-afspeellijsten samenstellen. Albums die beschikbaar zijn in Dolby Atmos hebben een badge op hun detailpagina. "Duizenden nummers" zullen bij de lancering beschikbaar zijn. Tidal werd eerder ondersteund door Atmos Music samen met Amazon Music HD met Echo Studio.

Om te beginnen met luisteren naar Lossless Audio, kunnen abonnees die de nieuwste versie van Apple Music gebruiken, deze inschakelen in Instellingen> Muziek> Audiokwaliteit. Hier kunt u verschillende resoluties kiezen voor verschillende verbindingen, zoals mobiel, Wi-Fi of om te downloaden. De Lossless-laag van Apple Music begint bij cd-kwaliteit, die 16 bit is bij 44,1 kHz (kilohertz), en gaat tot 24 bit bij 48 kHz en kan native worden afgespeeld op Apple-apparaten. Voor audiofielen biedt Apple Music ook Hi-Resolution Lossless tot 24 bit bij 192 kHz.

Correcties - [17/05/2021] Bijgewerkt om de wijziging van Amazon in zijn HD-laag weer te geven.

