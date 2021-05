Geruchten komen in een stroomversnelling rond Apple Music Hi-Fi, onthulde teaser

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - UPDATE: Apple Music heeft nu lossless audio bevestigd voor de hele catalogus met nummers zonder extra kosten .

Apple heeft een aanstaande aankondiging op zijn Apple Music- platform geplaagd. De onthulling - op een niet-gespecificeerde datum - zal vrijwel zeker verliesloze streaming van hoge kwaliteit inhouden. De korte video, die alleen het Apple Music-logo bevat, is te vinden in de Muziek-app op Mac en iPad.

We verwachten dat de service twee opties biedt, waarschijnlijk tegen twee prijsklassen: Lossless (ALAC tot 24-bit / 48 kHz) of verliesvrij met hoge resolutie (ALAC tot 24-bit / 192 kHz). Het gerucht gaat dat Dolby Atmost Music wordt ondersteund en dus kun je dit gebruiken met de ruimtelijke audiofuncties op AirPods Pro en AirPods Max.

9to5Mac vond ook nieuwe verwijzingen naar Lossless en Hi Res Lossless-muziek in de broncode van de Apple Music-webapp.

Amazon US Prime Day-deals 2021: hier brengen we je alle grote Prime Day-deals van Amazon US Door Maggie Tillman · 30 April 2021 Amazon Prime Day 2021 vindt plaats in juni.

We wisten dat deze nieuwe service - mogelijk Apple Music Hi-Fi genaamd - al een tijdje zou kunnen komen en vorige week werd onthuld dat de bètaversie van de Android-app voor Apple Music code bevatte die suggereert dat de service in het verschiet ligt . "Lossless audiobestanden zullen aanzienlijk meer ruimte op uw apparaat gebruiken" en "Lossless streaming zal aanzienlijk meer data verbruiken" zijn waarschuwingen die naar verluidt in de app zijn opgenomen.

We verwachten ook dat Apple de AirPods 3 binnenkort zal onthullen, dus het lijkt logisch dat alles wordt verpakt in een nette muziekaankondiging. De nieuwe AirPods zouden een kortere steel moeten hebben en in het algemeen meer op de AirPods Pro moeten lijken, zij het zonder de siliconen tips en actieve ruisonderdrukking.

Geschreven door Dan Grabham.