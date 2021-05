Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple lijkt een hifi-streaminglaag van Apple Music klaar te maken, en het zou zelfs kunnen worden aangekondigd met AirPods 3 .

9to5Google bekeek de nieuwste bèta-app van Apple Music voor Android en vond codevermeldingen van audio met hoge resolutie. Ze waarschuwen voor het verbruik van het streamen van verliesloze muziek en de impact ervan op opslagruimte en data. "Lossless audiobestanden zullen aanzienlijk meer ruimte op uw apparaat gebruiken", aldus een referentie. Terwijl een ander zei: "Lossless streaming zal aanzienlijk meer data verbruiken".

De Android-bèta-app laat ook zien dat Apple Music twee keuzes heeft voor verliesloos afspelen: Lossless (ALAC tot 24-bit / 48 kHz) of verliesvrij met hoge resolutie (ALAC tot 24-bit / 192 kHz). Houd er rekening mee dat Apple zich al heel lang inzet voor 256 kbps AAC-bestanden voor zowel iTunes als Apple Music.

Omdat deze nieuwe informatie nu echter vindbaar is in de Android-bèta-app van Apple, kan men aannemen dat muziek zonder verlies binnenkort zal worden ingeschakeld. En gisteren beweerde een niet-geverifieerd rapport van AppleTrack dat nieuwe AirPods konden worden aangekondigd naast een verliesvrije laag van Apple Music.

Amazon US Prime Day-deals 2021: hier brengen we je alle grote Prime Day-deals van Amazon US Door Maggie Tillman · 30 April 2021 Amazon Prime Day 2021 vindt plaats in juni.

Laten we niet vergeten dat 9to5Mac ook zei dat er onlangs verwijzingen naar Dolby Atmos ruimtelijke audio zijn gevonden in Apple Music op iOS. Tel alles bij elkaar op en Apple heeft misschien verschillende aankondigingen in petto. We houden u natuurlijk op de hoogte en brengen u direct het laatste nieuws over Cupertino.

Geschreven door Maggie Tillman.