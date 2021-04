Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple maakt het voor App Store-gebruikers gemakkelijker om te vinden wat ze nodig hebben, door een nieuwe functie toe te voegen die woorden suggereert om de zoekopdracht te verfijnen.

De kleine update is nu live op iOS-apparaten in de VS, het VK, Canada en Australië na een testperiode waarin sommige gebruikers de functie vroegtijdig ontvingen. De wijziging betekent dat de App Store bij het zoeken nu een reeks voorgestelde termen zal aanbieden die helpen om precies te bepalen waarnaar u op zoek bent.

Als u op een van de voorgestelde woorden tikt, wordt de lijst bijgewerkt met relevantere keuzes, waardoor u minder hoeft te scrollen om de juiste app te vinden.

Zoals u zich kunt voorstellen, is het zeer eenvoudig te gebruiken. Met onze snelle play-around, hebben we besloten om te zien welke voorgestelde termen opdoken toen we probeerden een app te vinden om ons te helpen onze ronde golf te maken.

Zoals aangetoond in de onderstaande schermen, stelt de App Store in eerste instantie golfspellen voor bij het gebruik van de zoekterm golf, maar suggereert woorden als tracker, scorekaart, zwaaien en nieuws om dingen op te splitsen. Als we scorekaart selecteren in de lijst, past de App Store zich snel aan en filtert de zoekopdracht.

Je kunt natuurlijk nog steeds verwachten dat advertenties deel uitmaken van het zoekproces, waarbij het topresultaat in de App Store ook bedoeld is om zich aan te passen aan je filterverzoeken. En, in onze snelle tests, volgde deze sleuf in ieder geval het patroon van de verfijnde zoekopdracht.

Het is echter heel goed mogelijk - zoals bij elke wijziging in zoekalgoritmen - dat de stap om zoekopdrachten te verfijnen en te versnellen ook nieuwe conflicten creëert in de manier waarop Apple deze geadverteerde slots presenteert - vooral gezien het feit dat niet elke term de voorgestelde woorden bovenaan zal opleveren.

In ieder geval lijkt dit een kleine maar nuttige wijziging te zijn voor degenen die in de App Store zoeken - en u kunt verwachten dat het binnenkort op uw apparaat terechtkomt.

