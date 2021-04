Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple werkt zijn Fitness + -service bij met nieuwe soorten trainingen, inclusief programmas die zijn ontworpen voor zwangere en oudere gebruikers.

Het nieuwe "Workouts for Pregnancy" -programma biedt 10 workouts in de kracht-, kern- en bewuste cooldown-categorieën van Apple. Ze duren elk ongeveer 10 minuten en bevatten suggesties om de training aan te passen naarmate de zwangerschap vordert. Het programma "Trainingen voor oudere volwassenen" bestaat uit acht trainingen waarbij lichte halters nodig zijn of waarbij het lichaamsgewicht van de gebruiker wordt gebruikt om te oefenen. Ze bieden ook manieren om stoelen of muren te gebruiken om te helpen als dat nodig is.

Fitness + bevat ook een "Workouts for Beginners" -programma, dat zelfs werkt voor gebruikers die na een lange pauze weer gaan sporten. Het omvat low-impact yoga, HIIT en krachtlessen. Ten slotte voegt de service van $ 9,99 per maand een nieuwe aflevering "Time to Walk" toe met Earth Day-thema en met Jane Fonda.

"Met meer opties om aan de slag te gaan en actief en gezond te blijven tijdens de zwangerschap en op elke leeftijd of fitnessniveau, hopen we dat nog meer mensen zullen worden geïnspireerd om in beweging te blijven met ons geweldige team van gepassioneerde trainers", aldus Jay Blahnik, Apples senior directeur fitnesstechnologieën, in een persbericht .

Workouts voor zwangerschap, Workouts voor oudere volwassenen en Workouts voor beginners, en de Jane Fonda Time to Walk-aflevering worden op 19 april 2021 gelanceerd.

Geschreven door Maggie Tillman.