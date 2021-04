Nu toegevoegd aan de Apple TV-app met volledige integratie

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De tv-app van Apple - die beschikbaar is voor iPhone, iPad, Apple TV en meerdere andere apparaten - ondersteunt nu Now (voorheen Now TV).

Met de Apple TV-app kunnen gebruikers al zoeken in een reeks streamingdiensten, waaronder Amazon Prime Video, BBC iPlayer, ITV Hub en Apples eigen TV + -dienst . De Now-integratie betekent dat gebruikers de Apple TV-app kunnen gebruiken om naar programmas op het platform te zoeken en deze kunnen toevoegen aan de Up Next-functie in de Apple TV-app, zodat je kunt bijhouden wat je allemaal wilt zien of bekijken. op alle verschillende streamingplatforms.

Net als bij de andere streamingdiensten in de Apple TV-app: als je in een Now-show of film op afspelen klikt, wordt je de Apple TV-app verlaten en naar de Now-app geleid om deze te streamen.

Alle Now-inhoud zal echter verschijnen in de verschillende secties van de Apple TV-app, zodat gebruikers gemakkelijk kunnen zien wat elk platform te bieden heeft, en ook kunnen zoeken naar een programma of film en ontdekken waar je deze kunt bekijken, zoals Greys Anatomy . Helaas is Netflix momenteel geen partner, dus je ziet geen shows en films die beschikbaar zijn op Netflix.

De Now-integratie betekent dat het tabblad Films in de Apple TV-app nu films van het Now-aanbod zal tonen, terwijl programmas als The Flight Attendant en Your Honor bijvoorbeeld ook onder tv-programmas zullen verschijnen. Er is ook een speciale Now-sectie, zodat je alle shows en films kunt zien die vanaf Now kunnen worden gestreamd, als je een abonnement hebt.

Geschreven door Britta O'Boyle.