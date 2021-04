Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apples iMessage-app is nooit beschikbaar geweest op het mobiele besturingssysteem van Google, en volgens verklaringen en e-mails van Apple-medewerkers en leidinggevenden is daar een duidelijke reden voor: Apple denkt blijkbaar dat dit een van de redenen is waarom mensen iOS voor Android niet verlaten .

In rechtszaken van Epic Games , als onderdeel van zijn juridische geschil met Apple , voerde Epic aan dat Apple klanten opsluit in zijn ecosysteem van apparaten en dat het iMessage gebruikt als een manier om dit te doen. Om zijn argument te ondersteunen, citeerde Epic geschriften van drie hooggeplaatste leiders bij Cupertino: Eddy Cue, senior vice president Internet Software and Services van Apple; Craig Federighi, Senior Vice President Software Engineering van Apple; en Apple Fellow Phil Schiller.

"De nummer 1 moeilijkste [reden] om de Apple-universum-app te verlaten is iMessage ... iMessage komt neer op een ernstige lock-in", zei een niet nader genoemde voormalige Apple-medewerker in een e-mail uit 2016, waarop Schiller reageerde met: iMessage naar Android zal ons meer pijn doen dan ons helpen, deze e-mail illustreert waarom ".

Ondertussen zei Federighi ooit: "iMessage op Android zou gewoon dienen om [een] obstakel weg te nemen voor iPhone-gezinnen die hun kinderen Android-telefoons geven".

Volgens de aanvraag van Epic gaf Eddy Cue zelfs toe dat Apple "een versie [van iMessage] op Android had kunnen maken die met iOS werkte" zodat "gebruikers van beide platforms naadloos berichten met elkaar hadden kunnen uitwisselen". Dat is echter nooit gebeurd, omdat iMessage nog steeds alleen iOS is.

Epic blijft beweren dat diensten zoals FaceTime ook het ingesloten ecosysteem dat Apple in de loop der jaren heeft gecreëerd, irriteren.

Geschreven door Maggie Tillman.