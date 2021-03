Apple Maps toont nu COVID-19-vaccinatielocaties in de VS.

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple maakt het voor mensen gemakkelijker om COVID-19-vaccinatielocaties te vinden en vaccinatieafspraken te krijgen in de VS.

Apple Maps biedt nu vaccinlocaties die zijn verzameld uit VaccineFinder, dat wordt beheerd door het Boston Childrens Hospital. Dankzij een update kunnen Apple-gebruikers zoeken naar vaccinatiesites in de buurt met Apple Maps of door Siri te vragen ("Waar kan ik een COVID-vaccinatie krijgen?").

Bij de lancering zijn meer dan 20.000 locaties beschikbaar in Apple Maps, en de komende weken zullen er meer sites worden toegevoegd. Elke vermelding van vaccinlocaties in Apple Maps bevat de openingstijden en contactgegevens van de site, inclusief een link naar de website van de provider om een afspraak te maken.

Houd in gedachten dat Facebook ook van plan is om VaccineFinder-informatie toe te voegen aan zijn COVID-informatiecentrum , met als doel zijn gebruikers te helpen gevaccineerd te worden en links te vinden waarmee ze vaccinatieafspraken kunnen maken. Ook het COVID Informatiecentrum komt naar Instagram.

Ondertussen kondigde president Joe R. Biden onlangs tijdens een televisietoespraak aan dat de Amerikaanse federale overheid van plan is om op of tegen 1 mei 2020 haar eigen vaccinatiewebsite te lanceren - dat is dezelfde dag dat alle volwassenen in de VS in aanmerking komen voor de COVID- 19 vaccin.

Het is onduidelijk of Apple van plan is vaccinatiesites toe te voegen voor landen buiten de VS, maar vorig jaar heeft Apple Maps COVID-19-testlocaties toegevoegd in de VS, evenals in Australië, Canada, Frankrijk, Duitsland, Japan, Nederland, Nieuw-Zeeland, Portugal, Singapore, Taiwan en Thailand.

Geschreven door Maggie Tillman.