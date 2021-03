Apple Music-afspeellijsten overbrengen naar Spotify

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er komt vaak een moment dat u van muziekaanbieder wilt wisselen. Of het nu is omdat u heeft ontdekt dat er een is die functies heeft die u echt wilt, of dat u wilt profiteren van een promotie-aanbieding. Het enige probleem is dat u uw afspeellijsten en albums meeneemt.

Gelukkig is daar eigenlijk een app voor. Dus als u bijvoorbeeld wilt overstappen van Apple Music naar Spotify, dan kan dat. Bekijk de onderstaande video om erachter te komen hoe, of volg onze schriftelijke gids hieronder als dat gemakkelijker is:

Download SongShift voor iPhone

Open de app

Selecteer uw bronnen (in dit geval: Apple Music en Spotify)

Log in bij Apple Music en Spotify om muziek te koppelen

Sta toegang tot bibliotheken toe waar dat nodig is

De eenvoudigste overdrachtsmethode is een gratis app genaamd SongShift. Het is beschikbaar in de App Store voor iPhone , dus zorg ervoor dat je het downloadt. Er zijn ook vergelijkbare apps in de Play Store voor Android, zoals FreeYourmusic als een voorbeeld.

Uw eerste stap na het downloaden van SongShift is om de app te openen en uw muziekservices in te stellen. Het ondersteunt veel verschillende services, waaronder Tidal, YouTube Music en Pandora. Voor deze tutorial kiezen we voor Apple Music en Spotify. Elk van hen vereist dat u bepaalde machtigingen toestaat en inlogt op de accounts.

Tik op de + om een nieuwe overdracht te starten

Selecteer Apple Music-afspeellijsten als uw bron

Schakel op het volgende scherm Meerdere afspeellijsten in

Selecteer nu alle afspeellijsten die u wilt overzetten

Druk op Gereed

Kies Spotify en Nieuwe afspeellijst als uw bestemming

Klik op Doorgaan

Tik op Ik ben klaar

Wacht tot de verwerking is voltooid en bevestig eventuele overeenkomsten

Nadat u uw bronnen heeft gekoppeld, tikt u bovenaan op het pictogram + om een nieuwe verschuiving te starten en kiest u vervolgens uw bron. Voor deze gids is dat Apple Music. Tik op Afspeellijsten en je kunt er een tegelijk doen, of je kunt de schakelaar voor meerdere afspeellijsten aanzetten.

De volgende stap is om te kiezen welke afspeellijsten u wilt overzetten. Het is vermeldenswaard, met onze Apple Music waarvan sommige lieten zien dat ze 0 nummers hadden, maar toen we ze eenmaal hadden geselecteerd om over te zetten, ontdekte het alle nummers, koppelde ze en verwerkte ze.

Afhankelijk van hoeveel afspeellijsten je hebt, kan het even duren om je nieuwe afspeellijsten te matchen en te genereren, maar als je eenmaal klaar bent met het matchen, zul je merken dat het vaak een paar nummers niet kan vinden en je kunt ervoor kiezen om de match of probeer het in plaats daarvan handmatig te vinden. Anders werkt de service erg goed.

De enige afspeellijst die we niet vonden, was een van de grootste met bijna 1000 nummers erin. Het leek op te geven na 500 nummers.

Natuurlijk, als je het andersom wilt doen en muziek van Spotify naar Apple wilt verplaatsen, kun je dat doen. Het is hetzelfde proces, maar je kiest Spotify als bron en Apple als bestemming.

Geschreven door Cam Bunton.