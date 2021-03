Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple biedt een eenvoudige webtool waarmee je automatisch al je fotos en videos die iniCloud Photos zijn opgeslagen, kunt overzetten naar Google Photos . Als u fotos en videos van iCloud overzet, wordt de inhoud die u bij Apple hebt opgeslagen niet verwijderd of verwijderd, maar wordt er alleen een kopie van naar Google Fotos gestuurd.

De overdrachtstool van Apple is erg handig als je van iPhone naar Android wilt overschakelen. Houd er rekening mee dat het overzetten van uw inhoud tot een week kan duren. Apple zei dat het die tijd gebruikt om te verifiëren dat het verzoek door jou is gedaan en om de overdracht daadwerkelijk uit te voeren. Bovendien zijn sommige gegevens en indelingen die beschikbaar zijn in iCloud-fotos, zoals Smart Albums, Live Photos of sommige RAW-bestanden, mogelijk niet beschikbaar tijdens het overzetten.

Als u alles goed vindt, is dit wat u moet doen. Het zijn maar een paar stappen en het duurt slechts enkele seconden om het proces te starten.

Voordat u begint met het overzetten van uw fotos en videos van iCloud-fotos naar Google Fotos, moet u het volgende controleren:

Je gebruikt iCloud-fotos om fotos en videos bij Apple op te slaan.

Uw Apple ID maakt gebruik van tweefactorauthenticatie.

Je hebt een Google-account voor Google Fotos.

Uw Google-account heeft voldoende opslagruimte beschikbaar om de overdracht te voltooien.

Opmerking: Google Fotos heeft een limiet van 20.000 fotos per album. Als u een album met meer dan 20.000 fotos overzet, worden de extra fotos nog steeds overgezet, maar worden ze niet aan het album toegevoegd.

Nadat u het bovenstaande heeft gesorteerd, doet u het bovenstaande om uw fotos en videos over te zetten van iCloud-fotos naar Google Fotos:

Ga naar privacy.apple.com. Log in met uw Apple ID-inloggegevens. Scroll naar beneden en selecteer: Een kopie van uw gegevens overbrengen. Kies waar u uw fotos naartoe wilt overbrengen. Selecteer Google Fotos. Volg de instructies om uw overdrachtsverzoek te voltooien. U wordt gevraagd om in te loggen op uw Google-account om de overdracht te starten.

U ontvangt een e-mailbericht met betrekking tot uw overdrachtsverzoek.

U ontvangt nog een e-mail wanneer de overdracht is voltooid.

U kunt hier de status van uw aanvraag bekijken.

Apples iCloud Photos-to-Google Photos-overdrachtstool is in eerste instantie beschikbaar voor gebruikers in de VS, VK, Canada, EU, Noorwegen, Zwitserland, IJsland, Liechtenstein, Australië en Nieuw-Zeeland.

Amazon US Prime Day-deals 2021: hier brengen we je alle grote Prime Day-deals van Amazon US Door Maggie Tillman · 5 November 2020 Topdeals voor Amazon Prime Day 2021.

Geschreven door Maggie Tillman.