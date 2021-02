Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple introduceert crowdsourced rapportage van ongevallen, gevaren en snelheidscontroles in Apple Maps . De functie, opgemerkt door gebruikers die de iOS 14.5-bèta testen, herinnert ons aan vergelijkbare functionaliteit in Waze en Google Maps.

Met de gebruikersrapportagefunctie van Apple kunt u of een passagier op een nieuwe rapportknop in het onderste vak drukken om een incident of gevaar te melden. Of je kunt het doen via Siri, bijvoorbeeld door te zeggen "Hé Siri, er is een ongeluk" of "Er is hier een flitser".

MacRumors heeft screenshots gedeeld van de functie die ook in de CarPlay- versie van Apple Maps werkt.

Houd er rekening mee dat Waze al jaren gebruikersrapportage aanbiedt. Het is sinds 2019 ook beschikbaar in Google Maps. Apples versie is dus wat laat en lijkt zelfs minder diepgaand te zijn dan wat de concurrentie momenteel biedt.

Toch is het leuk om te zien dat het eraan komt.

Eerder in februari bracht Apple de eerste bèta van iOS 14.5 en iPadOS 14.5 iOS en macOS uit die ontwikkelaars konden testen. Zodra de software is doorgelicht, zal Apple idealiter eventuele bugs verhelpen en de software officieel vrijgeven aan het publiek. Dat kan binnen enkele weken gebeuren. Raadpleeg onze gids voor een nadere beschouwing van enkele van de grotere functies die in de update komen .

Geschreven door Maggie Tillman.