Apple Fitness + zou een geweldige trainingsoplossing kunnen zijn, maar deze 10 belangrijke functies ontbreken

(Pocket-lint) - Apple Fitness + voegde zich in december 2020 bij de overvloed aan fitness-apps voor thuis en concurreerde met mensen als Fiit, Peloton en zelfs individuele trainers zoals Joe Wicks en Bradley Simmonds.

De abonnementsservice biedt een aantal trainingen in studiostijl, voor verschillende soorten activiteiten, hoewel deze in tegenstelling tot andere is ontworpen rond de Apple Watch .

Hoewel het een goede basis biedt, mist het functies in vergelijking met zijn concurrentie. Dit is wat we denken dat ontbreekt en het van grootsheid houdt.

Met Apple Fitness + kun je een type training selecteren: HIIT, Yoga, Core, Kracht, Loopband, Fietsen, Roeien, Dans of Mindful Cooldown. Vervolgens kun je de trainer, tijd en muziek filteren. U kunt alle, sommige of geen van deze doen.

Wat als je zou kunnen filteren op het deel van het lichaam waarop je je wilt concentreren, zoals je kunt op Fiit ? Sommige dagen willen we bijvoorbeeld een HIIT-sessie voor het onderlichaam doen, andere dagen een bovenlichaam-stretch. We zouden graag de mogelijkheid zien om te filteren op lichaamsgebied of lichaamsdeel. Er zijn dagen dat we gewoon niet willen hurken.

Er zijn geen trainingsprogrammas of uitdagingen binnen Apple Fitness + die je dag in dag uit terugbrengen. Niets houdt je tegen om op een dag een Fiit-training te doen, Joe Wicks op een andere dag, in plaats van alle Apple Fitness + -trainingen.

Trainingsprogrammas of uitdagingen zouden dat veranderen. Apple doet de maandelijkse Awards-uitdaging voor Apple Watch , zoals het voltooien van 20 trainingen in februari om de februari-prijs te verdienen, dus waarom zou je deze maand geen uitdaging aangaan zoals 15 HIIT-sessies op Fitness + en daar ook een Award-badge voor krijgen?

Of heb je een yogaplan van twee weken, of een kernuitdaging van een maand zoals Joe Wicks momenteel doet voor februari 2021?

Deze functie volgt op het trainingsplan en de uitdagingenfunctie. De concurrent-app, Fiit, houdt het aantal opeenvolgende dagen en weken bij dat je ermee traint, geeft je een melding en spoort je aan om meer te doen.

We zouden graag iets soortgelijks zien op Fitness +. Er kunnen dagen zijn waarop trainen echt het laatste is waar je zin in hebt, maar de strepen worden een spel, zoals het sluiten van die Apple Watch-ringen. We weten niets over u, maar we houden er niet van om onze flow te onderbreken als we goed bezig zijn.

Fitness + is een enkel tabblad in de Fitness-app, dus hoewel je naar beneden kunt scrollen en verschillende secties kunt krijgen, zoals nieuwe trainingen die week, zijn er geen andere tabbladen in de Fitness + -sectie om tussen te bladeren. Om je voltooide trainingen te zien, moet je naar het tabblad Samenvatting gaan en weg van Fitness +.

We zouden graag ergens een sectie met statistieken en een geschiedenis van trainingen willen zien. De meest logische plaats is uw foto in de rechterbovenhoek van het tabblad Fitness +. Op dit moment geeft dit u alleen cadeaubonopties en uw naam en e-mailadres.

In plaats daarvan willen we graag een lijst zien met de trainingen die je hier hebt gedaan, het totale aantal trainingen, het totale aantal calorieën dat je hebt verbrand tijdens Fitness + trainingen, de gemiddelde hartslag tijdens de trainingen, hoeveel van elk type training je hebt gedaan , bijvoorbeeld. Tal van opties die het profielgedeelte veel spannender kunnen maken.

Ooit met een training begonnen, halverwege geraakt en er gewoon een hekel aan hebben? Misschien was de trainer gewoon te enthousiast voor je, of leggen ze de dingen niet uit op een manier die je leuk vindt. Of je geniet gewoon niet van de stijl.

We willen graag de mogelijkheid hebben om feedback te geven over de Fitness + trainingen die we doen als we klaar zijn. We kunnen niet gemeen zijn over de trainers, maar we weten of we die stijl, training of trainer in de toekomst moeten vermijden en de sectie Meer van wat je doet wordt dienovereenkomstig aangepast. Fiit vraagt om een waardering van de training, gevolgd door onder meer een waardering van de trainer en muziek en we zouden graag iets soortgelijks zien op Fitness +.

Er zijn al aardig wat trainers op Fitness + - 21 om precies te zijn - maar er kunnen er nog veel meer zijn. Kies je bijvoorbeeld voor HIIT of Yoga, dan zijn er maar drie trainers beschikbaar. Gelukkig heeft Strength er zes, maar ons punt is dat sommige gebieden zwakker zijn en dat er zeker ruimte is voor uitbreiding.

We zouden graag zien dat er meer trainers worden toegevoegd voor afwisseling. We houden van Jamie-Ray, maar we willen waarschijnlijk niet alle vijf onze wekelijkse trainingen met hem doen.

Trainingen op aanvraag zijn geweldig. Er valt veel te zeggen als je voor de lunch een training van 20 minuten in je woonkamer doet en gewoon op play tikt en het doet, ongeacht hoe laat. Het laat heel weinig ruimte over voor excuses en als je op ons lijkt, is dat een goede zaak.

Er is echter iets met live trainingen. Mogelijk de verantwoording of het moeten klaar zijn voor een bepaalde tijd en weten dat andere mensen het tegelijkertijd met jou doen. We zouden daarom op een gegeven moment graag live workouts op Fitness + willen zien, bij voorkeur met een scorebord of een beschrijving.

De Burn Bar laat zien hoe je het doet in relatie tot hoe andere mensen het eerder hebben gedaan met die training, maar er zou wat extra motivatie zijn om een live leaderboard te hebben, niet?

Apple biedt een functie genaamd Time to Walk binnen Fitness +, wat in feite een audiotraining is met een combinatie van praten van een specifieke beroemdheid, zoals Shawn Medes, en muziek per aflevering. Dan zijn er loopbandtrainingen als een aparte functie.

We zouden graag een hardloopvorm van Time to Walk zien die inhoudt wat wordt aangeboden in de loopbandtrainingen, maar alleen audio, zodat je er buiten mee kunt hardlopen.

Fitness + is ontworpen rond Apple Watch, dus het heeft een voordeel ten opzichte van concurrenten doordat het weet welk apparaat mensen gebruiken. Tijdens een training kun je je ringen zien, samen met je hartslag en de Burn Bar als je ervoor hebt gekozen om deze zichtbaar te houden.

Aan het einde van een training gaan de verzamelde gegevens naar het gedeelte Samenvatting van de Fitness-app, niet naar het tabblad Fitness +. U kunt vervolgens op de individuele training tikken om meer informatie te zien, maar hoewel deze u de actieve en totale calorieën, uw gemiddelde hartslag, een hartslaggrafiek en een hartslagherstelgrafiek laat zien, is er niets om u te vertellen of u eigenlijk hard genoeg gewerkt.

We zijn geen beginners, dus we weten dat onze hartslag echt boven de 140 bpm moet zijn om als werkend te worden beschouwd, maar er zijn beginners die misschien meer begeleiding nodig hebben. Apple zou om meer informatie kunnen vragen (het kan al zijn als je het in de Health-app zet), zoals je lengte en gewicht zoals de Fitbits en Garmins van deze wereld, dus we zouden graag een uitbreiding van de gegevens willen zien, bijvoorbeeld hartslagzones.

Dit is hoogst onwaarschijnlijk, maar we dachten dat we het toch zouden toevoegen. Fitness + wordt waarschijnlijk niet compatibel met Chromecast , Amazon TV of Sky Q zoals Fiit, zodat je het op die manier op je tv kunt streamen, maar we kunnen maar dromen, he?

Momenteel - hoewel het binnenkort verandert - is de enige manier om Fitness + op je grote scherm te krijgen, als je een Apple TV 4K of Apple TV HD hebt met de nieuwste versie van tvOS. De iOS 14.5-software-update - momenteel in bèta - voegt ondersteuning toe voor AirPlay 2- compatibele tvs, waardoor het een beetje gemakkelijker wordt, hoewel de statistieken niet verschijnen. AirPlay is beter dan niets, omdat het echt veel gemakkelijker is om een training op je tv te zien dan op je iPhone of iPad, maar we zouden graag zien dat er in de toekomst bredere cast-ondersteuning komt.

