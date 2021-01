Tim Cook van Apple slaat Facebook in een nauwelijks verhulde aanval

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple-chef Tim Cook nam een schot in de roos op Facebook en andere sociale netwerken en noemde ze "leveranciers van nepnieuws en venters van verdeeldheid" tijdens een voorbereide, gepassioneerde en duidelijk doordachte toespraak.

Cook maakte de opmerkingen tijdens een zeldzaam maar kort openbaar (nou ja, op YouTube) optreden ter gelegenheid van de opening van de jaarlijkse Computers, Privacy and Data Protection-conferentie (CPDP) op World Privacy Day.

Hoewel Cook Facebook niet bij naam noemde, is het vrij duidelijk wie het centrale doelwit van zijn toespraak was. "We zijn hier vandaag omdat het pad van de minste weerstand zelden het pad van wijsheid is", zei hij.

“Als een bedrijf is gebouwd op misleidende gebruikers, op data-exploitatie, op keuzes die helemaal geen keuzes zijn, verdient het onze lof niet, dan verdient het hervorming.

"We moeten niet wegkijken van het grotere plaatje en een meer van ongebreidelde desinformatie en samenzweringstheorieën die worden aangewakkerd door algoritmen, we kunnen niet langer een oogje dichtknijpen voor een theorie van technologie [dat] alle betrokkenheid goed engagement is, hoe langer hoe beter. En we kunnen allemaal zoveel mogelijk data gaan verzamelen.

“Te veel mensen stellen nog steeds de vraag waar we mee weg kunnen komen als ze moeten vragen wat zijn de gevolgen? Wat zijn de gevolgen van het prioriteren van complottheorieën en geweld? Wat zijn de gevolgen van het niet alleen tolereren maar belonen van inhoud die het vertrouwen van het publiek in levensreddende vaccinaties ondermijnt?

“Wat zijn de gevolgen als duizenden gebruikers lid worden van extremistische groeperingen en vervolgens een algoritme in stand houden dat nog meer aanbeveelt? Het is lang geleden dat we moeten stoppen met te doen alsof deze aanpak geen kosten met zich meebrengt. Van polarisatie, van verloren vertrouwen en ja, van geweld.

"Feit is dat een onderling verbonden ecosysteem van bedrijven, datamakelaars, leveranciers van nepnieuws en venters van divisies, trackers en venters die gewoon snel geld willen verdienen, meer aanwezig is in ons leven dan ooit tevoren."

De opmerkingen komen een dag nadat Mark Zuckerberg van Facebook van de gelegenheid gebruik maakte op de Facebook-inkomstenoproep van gisteren om Apple bij naam te noemen vanwege de verhoogde privacybeperkingen voor apps in iOS 14. Zuckerberg zei: "Apple heeft alle redenen om hun dominante platformpositie te gebruiken om interfereren met hoe onze apps en andere apps werken, wat ze regelmatig doen om hun eigen voorkeur te geven ...

"Apple zegt misschien dat ze dit doen om mensen te helpen, maar de stappen volgen duidelijk hun concurrentiebelangen.

"Ik denk dat deze dynamiek belangrijk is voor mensen om te begrijpen, omdat wij en anderen hier in de nabije toekomst mee te maken zullen krijgen."

Cook verscheen op de CPDP-conferentie, deels vanwege zijn persoonlijke band met het wijlen Europese hoofd van de gegevensbescherming Giovanni Buttarelli, die hij in zijn opmerkingen noemde. Buttarelli was de drijvende kracht achter de EU General Daa Protection Regulation (GDPR).

Geschreven door Dan Grabham.