Apples Time to Walk-functie nu op Fitness + for Watch-gebruikers

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft een nieuwe functie gelanceerd voor Fitness + -abonnees die hen aanmoedigt om gezonde wandelingen te maken.

Time to Walk werkt met de Apple Watch en een Bluetooth-koptelefoon, zoals AirPods . Het bestaat uit vier afleveringen met persoonlijke verhalen, fotos en muziek, gepresenteerd door beroemdheden en getimed om je te begeleiden tijdens een behoorlijke wandeling.

Dolly Parton reflecteert op haar carrière en vroege leven; Draymond Green van het NDA-team Golden State Warriors vertelt over zijn successen; Shawn Mendes legt zijn persoonlijke en creatieve filosofieën uit; en Oranje is de nieuwe zwarte ster Uzo Aduba vertelt over haar geloof en relaties.

Elk gesprek is erop gericht om je hoofd leeg te maken en de voordelen van lopen.

Tijdens de verhalen verschijnen er fotos op uw Apple Watch-gezicht om het onderwerp te begeleiden. Soundtracks zullen ook deel uitmaken van de ervaring.

De eerste vier Time to Walk-afleveringen zijn nu beschikbaar voor Fitness + -abonnees, terwijl er nieuwe afleveringen van extra beroemdheden zullen worden toegevoegd, waarvan er tot eind april elke maandag een verschijnt.

Fitness + kost $ 9,99 / £ 9,99 per maand of $ 79,99 / £ 79,99 voor een jaarlidmaatschap. Het maakt ook deel uit van het Apple One Premier-abonnement, dat Apple TV +, Apple Music, Apple Arcade, Apple News + en 2 TB iCloud-opslag voor $ 29,95 / £ 29,95 per maand omvat.

