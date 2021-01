Staat Apple Podcasts op het punt een extra, betaalde service te krijgen?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple ziet zijn toekomst in zowel apparaten als de bijbehorende services. Dat is al een tijdje duidelijk en wat ook de afgelopen twee jaar duidelijk is geworden, is dat Apple graag betaalde versies van bestaande diensten zoals Apple News + wil lanceren.

De laatste informatie doet het gerucht herleven dat we een uitbreiding zullen zien van de Apple Podcasts-service, waarschijnlijk Apple Podcasts + genaamd. Dit is zeker al een tijdje in de maak - zeker geruchten suggereerden dit al in 2019 - en in dat stadium klonk het zeker alsof het de bedoeling was om met de service te investeren in originele podcasts op dezelfde manier als Spotify heeft gedaan.

Apple domineert nog steeds de podcastmarkt, maar Spotify maakte geen geheim van zijn voornemen om podcasts te laten groeien en heeft veel geld geïnvesteerd in originele en exclusieve content zoals Joe Rogan en de Michelle Obama-podcast die zijn vruchten afgeworpen lijken te hebben . Het voelt zeker alsof Spotify een momentum op de markt heeft, omdat het podcasters nu een volledige reeks services biedt om hun podcasts af te handelen en te promoten. En door zijn - erg vervelend in onze geest - promotie van podcasts op het startscherm, is het goed voor de vindbaarheid.

Het landschap is de afgelopen maanden licht verschoven, omdat elke Podcasts + -service vrijwel zeker zou worden opgenomen in Apples Apple One full-fat abonnementsservice die onder andere Fitness + en News + omvat.

Geschreven door Dan Grabham.