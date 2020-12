Oudere iPhones kunnen nu werken met blootstellingsmeldingen en contactopsporing

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft eerdere iPhones bijgewerkt om te werken met apps voor het traceren van contacten, hoewel apps die het Apple-Google-systeem gebruiken, moeten worden bijgewerkt om compatibel te zijn met de OS-update.

De update naar iOS 12.5 betekent dat telefoons uit de iPhone 5- en iPhone 6-serie apps voor het traceren van contracten kunnen gebruiken, hoewel, zoals we al zeiden, de apps zelf moeten worden herwerkt. De BBC suggereert dat er in januari nieuwe versies van de apps voor de NHS in Engeland en Wales, Schotland en Noord-Ierland moeten verschijnen, maar dat is niet bevestigd.

Bij de lancering kregen de apps grotendeels de schuld van het gebrek aan compatibiliteit met oudere telefoons, maar het waren niet echt de apps die de schuld hadden, omdat de beslissing om de oudere apparaten niet te ondersteunen te danken was aan de onderliggende technologie ontwikkeld door Apple en Google in een uniek partnerschap .

Apple en Google noemen hun contactopsporingssysteem COVID-19 Exposure Notifications, in wezen omdat eigenaren van iPhone- en Android-apparaten meldingen kunnen ontvangen over of ze zijn blootgesteld aan mensen met de diagnose COVID-19.

Apple werkt iOS zelden bij voor oudere apparaten, maar het geeft wel af en toe beveiligingsupdates uit en inderdaad, met iOS 12.5 zegt de release-informatie "deze release biedt ook beveiligingsupdates en wordt aanbevolen voor alle gebruikers".

Geschreven door Dan Grabham.