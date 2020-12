Apple Music viert de 250e verjaardag van Beethoven met David Hockney en meer

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple Music heeft een hele reeks content om de 250ste verjaardag van Beethoven te vieren. Naast exclusieve muziek, afspeellijsten en informatie, werkt de muziekdienst samen met de beroemde artiest David Hockney om het bovenstaande exclusieve artwork te creëren. En ja, een partnerschap met Apple betekent dat het is gemaakt op een iPad Pro met Apple Pencil.

Je kunt een timelapse zien van hoe Hockney de afbeelding heeft gemaakt op deze Apple Music-pagina , waar je alle inhoud rond het jubileum kunt zien.

Hockney zei: "Ik ben altijd een bewonderaar geweest van Beethovens werk en daarom heb ik ervoor gekozen om dit project te doen. Het iPad-schilderij heet Beethoven After His First Symphony, die hij in 1800 op 30-jarige leeftijd publiceerde. Het leek gepast om te vieren zijn verjaardag door hem vast te leggen op dat zeer belangrijke moment in de muziekgeschiedenis. "

Apple Music-editors hebben de beste opnames geselecteerd, van Beethovens symfonieën en concerten tot pianosonates en trios, strijkkwartetten en kamermuziek tot werken voor koor en solostem om een nieuwe reeks afspeellijsten te maken met het volledige repertoire van Beethoven.

Componist Max Richter verkent ook de impact en schittering van Beethoven in een korte film en gast cureert een afspeellijst genaamd The Beethoven Effect. Richter kijkt naar Beethoven voor een nieuwe track, genaamd Andante Loops .

Je kunt ook meer te weten komen over de symfonieën van Beethoven - Sir John Eliot Gardiner verkent hun genialiteit en impact op video - je ziet ook Gardiners Orchestre Révolutionnaire et Romantique de stukken repeteren. Plus, er is ook genoeg andere nieuwe inhoud, waaronder Ode to Joy gearrangeerd voor solo piano door Igor Levit.

Geschreven door Dan Grabham.