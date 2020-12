Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft bevestigd dat het veel gehypte Fitness + workout-abonnement over korte tijd op 14 december wordt gelanceerd. De dienst werd in september aangekondigd en onthuld, maar was sindsdien AWOL.

Nu weten we dat het op die datum in ieder geval in Australië, Canada, Ierland, Nieuw-Zeeland, het VK en de VS wordt gelanceerd.

Het is bevestigd dat Fitness + de nieuwste versies van zijn verschillende besturingssystemen nodig heeft om te werken, wat in principe iOS 14.3 en watchOS 7.2 betekent, dus update je hardware als je dat nog niet hebt gedaan.

Na die lanceringsdatum is er niet veel nieuws te bespreken, maar Apple zal met belangstelling toekijken hoeveel mensen het in de aanloop naar en na de feestdagen gebruiken.

Het is tenslotte duidelijk een goede tijd van het jaar om je fitnessplatform te hebben - zowel voor mensen om elkaar cadeau te doen voor Kerstmis, als om een optie te zijn wanneer het gewichtsverliesseizoen in januari weer begint.

De service, die lessen biedt om te volgen die mooi op al je Apple-apparaten kunnen worden geïntegreerd, met een bijzondere focus op de Apple Watch, ziet eruit als een geweldige optie voor thuistrainingen. We zullen het natuurlijk uitproberen zodra het is gelanceerd om te zien hoe het voelt om te gebruiken, terwijl een gratis proefperiode van een maand beschikbaar zal zijn voor iedereen.

