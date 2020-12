Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het Family Sharing-systeem van Apple bestaat al eeuwen, waardoor je stilletjes een netwerk van mensen in je gezin kunt opzetten die toegang krijgen tot de apps die je koopt zonder dat je herhaalaankopen hoeft te doen.

Het is echt handig voor mensen met meerdere Mac- of iPhone-gebruikers onder één dak, waardoor kosten worden bespaard. Dat systeem is de laatste tijd echter stilletjes een stuk beter geworden, toen Apple er nog een paar facetten aan toevoegde.

Naast het kopen van een nieuwe app, kunt u er nu ook voor kiezen om uw gezin op de hoogte te stellen wanneer u zich binnen een app abonneert of een in-app-aankoop doet, zodat zij ook toegang hebben tot die nieuw ontgrendelde niveaus.

Het is voor alle duidelijkheid alleen van toepassing op niet-verbruikbare in-app-aankopen, dus je krijgt niet alleen vijf keer de waarde wanneer je in-game-valuta koopt, maar dit is nog steeds een echt welkome afwisseling. Het komt echter met het grote voorbehoud dat ontwikkelaars zich moeten aanmelden voor het systeem om gebruikers hun aankopen te laten delen - we zullen zien hoeveel dat in de loop van de tijd doen.

Als je Family Sharing hebt ingesteld, zie je de optie om abonnementen te delen onder je accountinstellingen op iPhone of Mac, onder het submenu Abonnementen.

Als dit inderdaad brede ondersteuning van ontwikkelaars krijgt, zal het een grote zegen zijn voor gezinnen die mogelijk eerder abonnementen dupliceerden, dus hier is de hoop.

Geschreven door Max Freeman-Mills.