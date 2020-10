Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De dienstenbundel van Apple voor Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade, Apple News + en Fitness + wordt gelanceerd op 30 oktober 2020.

Luca Maestri, de chief financial officer van het bedrijf uit Cupertino, heeft Bloomberg verteld dat Apple One aan het eind van de maand eindelijk live gaat met drie verschillende bundelniveaus: Individual, Family en Premier. Apple heeft Apple One voor het eerst aangekondigd tijdens het evenement in september 2020.

Alle nieuwe Apple One-abonnees krijgen 30 dagen gratis. Dit is hoeveel elke Apple One-laag bij de lancering kost:

Individueel: u krijgt Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade en 50 GB iCloud-opslag voor £ 14,95 / $ 14,95 per maand.

u krijgt Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade en 50 GB iCloud-opslag voor £ 14,95 / $ 14,95 per maand. Gezin: maximaal zes leden van uw gezin krijgen Apple Music, Apple TV + en Apple Arcade en 200 GB iCloud voor £ 14,95 / $ 19,95 per maand.

maximaal zes leden van uw gezin krijgen Apple Music, Apple TV + en Apple Arcade en 200 GB iCloud voor £ 14,95 / $ 19,95 per maand. Premier: bevat alle andere voordelen, maar verhoogt de iCloud-opslag tot 2 TB per maand en voegt abonnementen toe aan de News + tijdschrift- en krantenservice en de nieuw aangekondigde Fitness + -service voor £ 29,95 / $ 29,95 per maand.

Fitness + heeft geen vaste lanceringsdatum, maar Maestri vertelde Bloomberg dat de app dit kwartaal of tegen het einde van het jaar in de VS zal worden gelanceerd met training voor yoga, fietsen, hardlopen, krachtoefeningen en andere soorten trainingen. Het kost $ 9,99 per maand als het niet wordt gebundeld met Apple One.

Maestri kondigde het Apple One-nieuws aan kort nadat Apple de winst over het vierde kwartaal had gepubliceerd, waar CEO Tim Cook zei dat het bedrijf "een fiscaal jaar dat werd gekenmerkt door innovatie in het licht van tegenslag afsloot met een kwartaalrecord in september, geleid door recordrecords voor Mac en services ".

Geschreven door Maggie Tillman.