Ontwikkelt Apple zijn eigen versie van Google Zoeken?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Zou Apple op een dag de troon van Google kunnen veroveren als de koning van het zoeken? Kan zijn. Het bedrijf Cupertino heeft zijn "inspanningen opgevoerd" om een rivaal voor Google Zoeken te ontwikkelen, volgens een nieuw financieel rapport van de Financial Times .

Sinds de release van iOS 14 is Apple begonnen met het tonen van webzoekresultaten en links naar sites wanneer gebruikers zoeken vanaf het startscherm van de iPhone of iPad, wat de speculatie heeft aangewakkerd dat Apple geïnteresseerd is in het ontwikkelen van zijn eigen zoektechnologie. Sommige insiders uit de branche beschouwen het als een bewijs dat Apple zijn zoekmogelijkheden uitbreidt en op een dag een volledige aanval op Google kan opzetten.

Zoals het rapport van de Financial Times opmerkte, huurde Apple bijvoorbeeld John Giannandrea , het voormalige hoofd van Google Zoeken, twee jaar geleden in om Siri en zijn kunstmatige intelligentie-mogelijkheden te versterken. Blijkbaar heeft Apple ook "frequente" personeelsadvertenties voor zoekingenieurs, wat opnieuw een indicatie is van zijn zoekdoelen. Applebot, de webcrawler van Apple, heeft zelfs een piek in activiteit gekend .

Uiteindelijk geeft het rapport echter niet al te veel aanvullende details en lijkt het de vlammen van de geruchtenmolen aan te wakkeren. Let wel, het ministerie van Justitie heeft vorige week ook een antitrustzaak aangespannen tegen Google . Het beweert dat het bedrijf een onwettig zoek- en advertentiemonopolie heeft.

Geschreven door Maggie Tillman.