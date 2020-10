Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een van de vele camera-aanpassingen die Apple heeft aangebracht in de formule voor de iPhone 12 Pro, was een wijziging in het video-opnamerepertoire dat het biedt. De 12 Pro kan video opnemen met Dolby Vision HDR tot 60 FPS, wat zorgt voor rijke kleuren en een diep contrast.

Dat is een nieuwe grens voor iPhone-video, hoe niche het ook is, dus heeft Apple een update geïmplementeerd voor zijn belangrijkste bewerkings-app, iMovie op iOS, zodat het het nieuwe videoformaat kan verwerken en bewerken voor degenen die het gebruiken.

Je kunt HDR-inhoud in de app bewerken, ongeacht welke iPhone je ook daadwerkelijk gebruikt, zolang het maar een iPhone 8 Plus of nieuwer is, en het werkt ook prima op een aantal iPads van de vorige paar jaar.

De wijziging maakt het delen ook iets diepgaander vanuit iMovie, waardoor je de kwaliteit van je clip en de framesnelheid kunt kiezen, voor het geval je een gecomprimeerde versie met minder hoge resolutie wilt verzenden voor snelheid of om een andere reden.

Het is een kleine aanpassing, maar een noodzakelijke aangezien Apple de nieuwe technologie omarmt die het naar de iPhone 12 Pro heeft gebracht, en het zal interessant zijn om te zien hoe videografen en enthousiastelingen de nieuwe opties die ze op hun smartphone zullen hebben omarmen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.