Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple wil blijkbaar de volgende MTV of YouTube worden. Het heeft Apple Music TV aangekondigd, en dat is precies wat je denkt: een muziekvideokanaal. Maar je hebt er toegang toe via de Apple Music-app of de Apple TV-app.

Apple Music TV verschilt van Apple Music 1 (voorheen onder de merknaam Beats 1). Waar Apple Music TV een gratis, 24 uur per dag beheerde livestream van populaire muziekvideos is, is Apple Music 1 een 24/7 muziekradiostation dat eigendom is van Apple. Apple Music 1 zendt een mix van pop-, rap- en indiemuziek uit, dus we vermoeden dat Apple Music TV grotendeels hetzelfde zal uitzenden. Nogmaals, beide zijn toegankelijk via de Apple Music-app.

Het muziekvideokanaal van Apple zal elke vrijdag om 12.00 uur ET in première gaan. De eersten die op 23 oktober zullen landen zijn Jojis "777" en Saint Jhns "Gorgeous". Apple Music TV zal ook originele Apple Music-inhoud hosten, van concerten tot interviews. Zo zal Bruce Springsteen op 22 oktober verschijnen om zijn aankomende album Letter to You te promoten via muziekvideos, een livestream en een interview met Zane Lowe.

Apple Music TV is bij de lancering alleen beschikbaar voor inwoners van de VS.

Voor meer informatie over Apple Music en hoe het werkt, bekijk hier de uitgebreide handleiding van Pocket-lint over de muziekstreamingservice.

Geschreven door Maggie Tillman.