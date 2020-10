Apple Maps krijgt een grote upgrade voor het VK en Ierland

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft Apple Maps enorm geüpgraded in het VK en Ierland.

De updates - beschikbaar op iPhone, iPad, Mac en Apple Watch - omvatten een betere wegdekking, verbeterde auto- en voetgangersnavigatie en nieuwe fietsroutes.

Apple Maps werd in het verleden natuurlijk veel verguisd , maar de ervaring is tegenwoordig veel beter en de lokalisatie is nu uitstekend.

De app geeft je nu ook een uitgebreider overzicht van wegen, gebouwen, parken, luchthavens en meer.

Apple zegt dat het nu meer dan 200 landen heeft die in Maps worden gedekt en speelt een grote rol in de privacy van de Maps-ervaring - in tegenstelling tot Google Maps slaat het geen volledige geschiedenis op van je locaties zoals Google Maps Timeline .

Naast beelden op straatniveau, stelt Look Around u ook in staat om grote steden in 3D te bekijken - in het VK betekent dit Londen, Edinburgh en Dublin en er zullen er nog meer komen.

Bovendien is Guides een nieuwe manier om interessante plaatsen om te bezoeken in steden te bekijken, gemaakt door organisaties zoals Time Out, Lonely Planet en de Evening Standard.

"We zijn verheugd om de nieuwe kaart naar onze gebruikers in het VK en Ierland te brengen", aldus Eddy Cue, senior vice president Internet Software and Services van Apple.

“We hebben de kaart van de grond af opnieuw opgebouwd, met betere navigatie, rijkere details, nauwkeurigere informatie voor plaatsen en ongelooflijke functies zoals Rondkijken, fietsroutes en samengestelde gidsen van vertrouwde bronnen.

Geschreven door Dan Grabham.