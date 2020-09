Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De aankondiging van Apple dat Fitness + de perfecte abonnementsmaatje zou zijn voor je Apple Watch, volgt op een lange reeks op abonnementen gebaseerde services voor Apple-apparaten.

Na de aankondiging, een aantal jaren geleden, dat Apples enorme verkoopjuggernaut zou gaan van een hardware-ervaring naar een die beide bood, is Apple snel overgestapt op het aanbieden van aanvullende diensten voor zijn hardwareproducten.

En die stap lijkt het bedrijf goed te dienen. De inkomsten uit software en services blijven stijgen: in het derde kwartaal van 2020 rapporteerde het $ 13,16 miljard aan inkomsten uit services, een stijging van $ 5,03 miljard slechts 5 jaar geleden.

Maar het gaat niet alleen om het op meer manieren dumpen om afscheid te nemen van ons geld, of gewoon om meer willekeurige diensten waarvan Apple denkt dat ze in de smaak zullen vallen. Er is een bewuste benadering van welke diensten worden gelanceerd en hoe deze aansluiten op de hardwareproducten die Apple aanbiedt.

In eerste instantie ging het allemaal om het aanbieden van back-up via de iCloud voor al die opslagbehoeften, daarna kwam Apple Music voor je hoofdtelefoon. Al snel hadden we tal van aanvullende abonnementsdiensten.

Voor iPad-gebruikers is er Apple News + om te lezen op uw iPad. Apple Arcade om te spelen op je iPhone, Apple TV + voor je Apple TV en nu Fitness + voor je horloge.

Het is alsof er een paar jaar geleden een bijeenkomst was in Apple Park waarin werd besloten dat elk nieuw product met een geldig abonnementspakket moest komen om erop te kunnen aansluiten.

Met die logica in gedachten, vermoed ik dat we kunnen verwachten dat Apple AirTags , de veel geruchten over trackingknoppen van het bedrijf, een abonnementsservice heeft.

Dat zou in dezelfde geest kunnen liggen als het aanbod van Tile, een bedrijf dat ook locatietrackers aanbiedt. Hoewel de meeste Tile-functies beschikbaar zijn zonder iets extras te betalen, is er een abonnementsaanbieding met een Premium-laag, die enkele extra functies ontgrendelt, zoals onbeperkt delen van Tile-apparaten met vrienden of familie, of 30 dagen locatiegeschiedenis, zodat je kunt zien waar je Tile is geweest.

Apple zou gemakkelijk een vorm van geavanceerde tracking kunnen toevoegen, bijvoorbeeld Find My +, die "professionele" gebruikers extra functies geeft, zolang ze zich abonneren. Hetzelfde zou kunnen werken voor de geruchten AR-bril , maar wat Apple ons heeft laten zien, is dat de bijbehorende abonnementsservice niet alleen gaat over het ontgrendelen van extra functies, maar ook over het geven van een reden om het product meer te gebruiken dan je normaal zou doen.

Een Apple TV werkt nog steeds als een Apple TV, maar Apple TV + geeft je iets om naar te kijken, waardoor je het waarschijnlijk vaker zult gebruiken. En als je het meer gebruikt, ben je natuurlijk gelukkiger om te upgraden of andere Apple-uitrusting te kopen, en dus blijft het wiel draaien.

De diensten van Apple hebben een doel: ervoor zorgen dat u de producten vaker wilt gebruiken, en hoe vaker u dat doet, hoe kleiner de kans dat u binnenkort een product van een concurrent gaat gebruiken.

Als het je kan verleiden met de nieuwe Apple One-bundel , verwacht dan ook klaar te zijn om meer Apple-producten te kopen, niet alleen in de nabije toekomst, maar nog vele jaren.

Geschreven door Stuart Miles.