Apple Fitness + is een nieuwe trainingsservice, mogelijk gemaakt door Apple Watch

(Pocket-lint) - Apple heeft een nieuwe fitnessdienst aangekondigd, Fitness + genaamd. De service is ontworpen om rond uw Apple Watch te werken , met integratie op uw andere Apple-apparaten, zodat u trainingsvideos op uw Apple TV, iPhone of iPad kunt bekijken terwijl u die training zelf doet.

Het wordt een eenvoudige service waarbij u het type en de duur van de training kunt kiezen die u wilt doen, maar in plaats van uw trainingen alleen op uw horloge of iPhone te krijgen, kunt u er een meer betrokken virtuele ervaring van maken met de gegevens van uw Watch-uitzending op uw Apple-scherm, zoals uw Apple TV.

Het maken van workouts en begeleide workouts op wearables is niet nieuw, maar Fitness + voelt veel meer als een complete service, van de trainervideos waartoe je toegang hebt tot de integratie op al je apparaten.

Terwijl het horloge zijn sensoren gaat gebruiken om je activiteit bij te houden, heb je toegang tot Fitness + via de app op je iPhone. Je krijgt suggesties voor je volgende training en hoewel het die fitnesservaring naar je toe brengt, waar je ook bent, heb je niet veel fitnessapparatuur nodig.

Er zullen statische fietstrainingen zijn om te concurreren met Peloton, lichaamsgewichttrainingen, roeien, dansen en een reeks HIIT-aanbiedingen. Er zijn in totaal 10 verschillende soorten training, waarbij de instructeurs elke week nieuwe videos leveren.

Het zal geweldig zijn om uw conditie op peil te houden, waar u ook bent, aangezien u gemakkelijk de gewenste training kunt selecteren, wanneer u deze wilt, en ermee door kunt gaan.

Er zullen abonnementskosten van $ 9,99 / £ 9,99 per maand zijn voor Fitness +, hoewel het ook beschikbaar zal zijn via de nieuwe Apple One-servicesbundel . Degenen die een nieuwe Apple Watch kopen, krijgen ook 3 maanden toegang tot de service om u op weg te helpen. Het zal beschikbaar zijn in Australië, Canada, Ierland, Nieuw-Zeeland, het VK en de VS.

Geschreven door Chris Hall.