(Pocket-lint) - Apple heeft zijn veel geruchten alles-in-één-plan aangekondigd dat meerdere streaming- en cloudservices omvat.

Apple One biedt Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade en 50 GB iCloud-opslag voor slechts £ 14,95 / $ 14,95 per maand.

Als alternatief kunt u voor £ 14,95 / $ 19,95 per maand een Apple One-gezinsaccount krijgen voor maximaal zes leden van uw gezin. Dat omvat ook Apple Music, Apple TV + en Apple Arcade, maar verhoogt de opslagruimte tot 200 GB.

Ten slotte is er ook een eersteklas abonnement beschikbaar voor £ 29,95 / $ 29,95 per maand. Dit omvat alle andere voordelen, verhoogt de iCloud-opslag tot 2 TB per maand en voegt abonnementen toe op de News + tijdschrift- en krantenservice en de nieuw aangekondigde Fitness +.

Alle nieuwe gebruikers van Apple One-abonnees krijgen 30 dagen gratis. Het zal beschikbaar zijn vanaf "dit najaar" en abonnees op een van de inbegrepen services zullen automatisch worden geïnformeerd als een Apple One-abonnement meer waarde voor hem of haar zou hebben.

De deal is eigenlijk behoorlijk spectaculair, aangezien Apple Music alleen al £ 9,99 / $ 9,99 per maand kost (of £ 14,99 / $ 14,99 per maand voor gezinnen).

De nieuwe dienst werd aangekondigd als onderdeel van Apples Time Flies September-evenement, naast de Apple Watch Series 6, Apple Watch SE, nieuwe iPad en een opnieuw ontworpen iPad Air.

